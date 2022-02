Flavia Laos asegura que pasaría San Valentín con Austin Palao: “Si me invita, acepto”

La influencer Flavia Laos rompió su silencio y reveló sentir una atracción por Austin Palao. La joven contó que se están conociendo y conversan a diario.

Flavia Laos llenó de elogios a Austin Palao. Foto: captura/América TV

No lo niega. Flavia Laos reveló frente a cámaras que siente un gusto por Austin Palao. De esta manera, aviva nuevamente los rumores de un presunto romance entre ambos, tras dejarse ver pasando Año Nuevo e intercambiar reacciones en las redes sociales. “Hay un sí y un no, claramente es guapísimo. Es un chico que me gusta y es atractivo ”, dijo la influencer al ser abordada luego de aparecer en el programa En boca de todos el último martes. “Nos escribimos. Hablamos todos los días. Es super amigo mío y nos reímos seguido”, agregó la exintegrante de Esto es guerra. PUEDES VER: Flavia Laos manda indirecta a Luciana y agradece al público: “Por ustedes estoy donde estoy” Así también, habló sobre la posibilidad de pasar San Valentín con el hermano de Said Palao. “Si él me invita a hacer algo, aceptaría. Es el día del amor y la amistad también”, señaló. Flavia Laos habla del ‘Pato’ Parodi Por otro lado, opinó sobre su separación de Patricio Parodi y aseguró que entre ambos no existen rencores. “No tengo por qué esconderme. Si me ven con él, normal. Somos solteros y podemos divertirnos”, comentó. Sobre la actitud de su expareja con Luciana Fuster, dijo que es desagradable que dos personas que tienen una relación traten de esquivar las cámaras de televisión. “Es feo ocultarse de la prensa”, opinó. PUEDES VER: Flavia Laos revela haber borrado fotografías con su ex Patricio Parodi en redes sociales Flavia Laos está con Jay Alvarrez? No es la primera vez que Flavia Laos considera a Austin Palao como el chico más guapo de la televisión. En anteriores entrevistas, la joven llenó de elogios al exchico reality. No obstante, ella fue vista con el famoso influencer Jay Alvarrez recorriendo las principales ciudades del país como Cusco. En la travesía, ambos fueron captados en situaciones cariñosas, haciendo pensar que los dos estarían iniciando una relación. En las imágenes, se les veía interactuar con auquénidos, jugar con ellas y dándoles de comer. De momento, no ha dado declaraciones sobre este acercamiento.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa