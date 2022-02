Fiorella Rodríguez se realizará una operación de estética: “Hay zonas de tu cuerpo que no se levantan”

Fiorella Rodríguez sorprendió a sus fans luego de revelar que se someterá a una cirugía estética. La popular ‘amistad’ aseguró que se siente tranquila con su edad y su físico, sin embargo, es consiente de que el tiempo pasa y esta dispuesta a mejorar su presencia.

“Voy a cumplir 48, pero me siento como de 20 años. Además, todos saben que siempre he llevado una vida sana y hago mi rutina de ejercicios, pero ‘hermana’, por más ejercicios’ que hagas hay zonas de tu cuerpo que no levantan”, indicó en entrevista con el diario Trome.

Asimismo, aseguró que no será un cambio extremo. “Me haré un levantamiento de ‘bubis’, nada voluptuoso, respeto a quienes lo hacen, pero deseo algo más armonioso con mi cuerpo y por fin el doctor (que la atenderá) encontró mis ‘dos uvas’ para ponerme”, mencionó riendo.

Por otro lado, le consultaron si su novio, que se lanza como candidato al Mister World Perú 2021, se encuentra de acuerdo con esta decisión. “Es el más entusiasmado, está contando los días”, dijo la modelo, comentando que faltan pocos días para cumplir un año más de relación.

Fiorella Rodríguez y sus proyectos

Como se recuerda, Radio Capital salió del aire y Fiorella Rodríguez se quedó sin trabajo. “Debo confesar que me deprimí y desestabilicé cuando se cerró Radio Capital y me quedé sin el noticiero, porque esa etapa fue muy bonita para mí”, comentó nostálgica.

Fiorella Rodríguez fue conductora de Radio capital. Foto: Radio capital.

Sin embargo, la actriz no se dio por vencida y continuó con su carrera artística. “me reinventé, volví a actuar y aquí estamos con nuevos proyectos personales y empresariales”, continuó. Hoy en día, Fiorella Rodríguez acaba de grabar dos películas que ya son muy esperadas por el público peruano: ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’, que se estrenará el jueves 3 de febrero y ‘No me digas solterona 2′, que se estrenará el jueves 14 de abril.

El rejuvchip de Fiorella Rodríguez

Fiorella Rodríguez afirmó que se ha implantado un rejuvchip, un aparato que revierte el envejecimiento. Asimismo, reveló que este chip le provee hormonas, cambia su estado de ánimo y aumenta su deseo sexual. “No solo el deseo sexual, el deseo en todo para hacer ejercicios, para proyectarte, realmente lo recomiendo a todas. Yo duermo bien, no sufro de bochornos y vivo feliz”, dijo la expresentadora de televisión emocionada por los nuevos cambios en su vida.