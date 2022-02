Esto es Habacilar sale del aire sin motivo alguno: ¿cuándo volverá a la televisión?

Esto es Habacilar no se emitió el martes 1 de febrero, dejando sorprendidos a sus televidentes, quienes esperaban ver a los chicos reality concursando con los ‘académicos’. En su lugar, América Televisión emitió dos capítulos de Los milagros de la Rosa.

Muchos aseguraron en Twitter que la razón por la que el cuestionado programa no salió al aire fue la baja audiencia que tendría al competir con el Perú vs. Ecuador. No obstante, el canal no explicó cuál fue el principal motivo.

Sin embargo, solo dejaron un breve mensaje anunciando cambios en la transmisión. “Habacilar, mañana 7.30 p. m.”, fue el texto que se pudo leer. Se desconoce el por qué de esta decisión.

Como se recuerda, el nuevo formato de Habacilar trajo muchas reacciones negativas. En su estreno, alcanzó aproximadamente 18 puntos de rating, pero con el paso de los días iba bajando su sintonía.

¿A qué se debió la poca cifra? En redes sociales, usuarios aseguraron estar descontentos con la presencia de los competidores de Esto es guerra, pues desvirtuaban la esencia del programa original.

Esto es habacilar generó toda una controversia tras su estreno. Foto: difusión/ América TV

Johanna San Miguel reemplaza a Raúl Romero

Johanna San Miguel y Roger del Águila se convirtieron en los nuevos conductores de Esto es Habacilar. Tras el estreno del primer programa, la actriz celebró esta oportunidad.

“Regresar a un espacio como este, con público, es como estar en el teatro, la cosa es diferente. Ya no quiero ver a los guerreros nunca más en mi vida”, expresó.

PUEDES VER: Esto es Habacilar no suspende polémico juego acuático pese a que participante casi se ahoga

Roger del Águila defiende Esto es Habacilar

Por su parte, Roger del Águila explicó las diferencias del antiguo formato de Raúl Romero con este nuevo.

“Yo sé que muchos seguidores del antiguo Habacilar quieren que sea exactamente como antes, la misma pared, la misma escenografía, pero los tiempos han cambiado. Seguimos con el mismo espíritu y la misma buena onda”, remarcó.