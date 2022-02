Diosdado Gaitán Castro reclama mayor difusión para la música andina

A puertas de su primer show del 2022, Diosdado Gaitán Castro se manifestó sobre el poco apoyo que reciben los artistas de su género, en comparación con la gran difusión que le dan a otros músicos.

Diosdado Gaitán Castro expresó su sentir en una reciente entrevista. Foto: Diosdado Gaitán Castro/ Instagram

