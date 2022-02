Brunella Horna recordó su tormentosa relación con Renzo Costa: “Bloqueé a todos”

Brunella Horna abrió un capítulo doloroso de su vida en la edición de esta mañana, miércoles 2 de febrero, en América Hoy. Las conductoras se encontraban conversando con la psicóloga Lizeth Cueva sobre las rupturas amorosas que se desatan tras el engaño de pareja.

Algunos de los presentes expresaron brevemente sus experiencias, pero fue Brunella Horna quien entró en más detalles. La joven modelo contó que bloqueó de sus redes sociales a todo el círculo cercano de su expareja.

“Cuando a mi me hicieron eso, cuando me pusieron los cuernos, yo bloqueé todo, bloqueé los amigos, bloqueé a la familia de él, lo bloqueé a él, regalé todo” , dijo la presentadora.

Una confundida Johanna San Miguel preguntó a quién se refería la influencer. Pese a que no quiso decirlo en su momento, fue Janet Barboza quien reveló su nombre. “Renzo (Costa)”, aseguró la exbailarina.

Johanna se disculpó inmediatamente con la joven al ver su rostro incómodo.

“Perdóname, discúlpame. Mil disculpas de verdad, yo no sabía”, repetía San Miguel. “Está bien Johanna”, dijo tranquilamente la conductora.

Brunella asegura haber superado la decepción causada por Renzo Costa

Luego de lo revelado por Brunella, la psicóloga se mostró preocupada por el estado actual de la exchica reality.

“La pregunta sería, ¿cómo ha quedado a raíz de esa mala experiencia tu nivel de confianza?”, consultó la especialista.

“Feliz de la vida. Yo tengo una relación de 4 años y confío en mi pareja ciegamente”, sostuvo con total seguridad, algo que llenó de admiración a sus compañeros.

Brunella revela que bajó de peso por tanto llorar

La modelo también mencionó que el dolor ocasionado por la infidelidad de su expareja hizo que baje de peso.

“Varias veces he llorado en televisión porque me rompieron el corazón (...), pero ¿saben qué me pasó a mi? Bajé mucho de peso (...) por el llanto”, contó la influencer.

Tras sus declaraciones, Ethel Pozo decidió bromear con ello. “Eso es alma de flaca, porque a mí se me da por comer”, aseguró la conductora.