Britney Spears sobre su abogado Mathew Rosengart: “Este hombre ha cambiado mi vida”

¡De vuelta a las redes sociales! La cantante Britney Spears se mantiene en contacto con sus fanáticos a través de las distintas plataformas. En esta oportunidad, la intérprete de “Stronger” publicó una foto junto a su abogado, Mathew Rosengart. En la descripción de la foto, señaló que está totalmente agradecida por el trabajo que viene realizando junto a ella.

Britney Spears mantiene una fuerte amistad con su abogado

A través de su cuenta de Instagram, Britney Spears compartió elogios para su abogado, Mathew Rosengart. Tras reunirse con él para almorzar, la cantante reveló que están discutiendo sobre los próximos proyectos emocionantes que realizarán en colectivo.

Britney agradece a su abogado y planea sacar proyectos junto a él. Foto: Instagram Britney Spears

“Este hombre ha cambiado mi vida. ¡Tantos proyectos emocionantes por delante! ¡Nos encontramos accidentalmente para almorzar! Gracias por ser tan amable y respetuoso conmigo siempre. Mathew Rosengart, simplemente, te adoro”, escribió la artista.

Desde que Rosengart asumió el caso de Britney, ha sido muy claro con respecto a que el padre de la artista, Jamie Lynn, se haga responsable por sus actos y abusos realizados durante la tutela. Todos los esfuerzos dieron fruto el pasado 12 de noviembre, día en el que esta se terminó oficialmente.

El abogado viene defendiendo a la cantante por el tema de la tutela. Foto: The Sun

“Lo que sigue para Britney depende de una persona, y esta es la primera vez que podemos decir esto en una década. Depende de Britney. A partir de hoy, es una mujer libre”, indicó el abogado en su momento.

Britney Spears revela más restricciones a las que estuvo sometida durante su tutela

El pasado martes 25 de enero, Britney Spears aprovechó para compartir más revelaciones con sus fanáticos en Instagram. El traje de baño que se compró le hizo recordar a los atuendos que usaba en los escenarios.

En el texto descriptivo del video comentó que este tipo de trajes siempre le resultaron incómodos para realizar sus coreografías.

La artista aprovechó la oportunidad para compartir más detalles sobre las reglas que obedeció durante su gira por Las Vegas, cuando todavía estaba bajo la tutela.

“La gente no sabe esto, pero cuando hice Las Vegas nunca me permitieron ir al spa. No querían que tomara café o té, así que mis amigos de la casa aparecían yendo a los spas bebiendo champán. No es mentira, yo era la que seguía trabajando y entreteniéndolos en la noche”, escribió Britney.