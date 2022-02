Anthony Aranda elimina fotos con Paula Manzanal tras destape de Janet Barboza

Anthony Aranda y Melissa Paredes se han convertido en una de las parejas más polémicas del espectáculo nacional. El bailarín y la modelo iniciaron su relación en medio de una turbia situación luego que ambos fueron ampayados por Magaly Medina cuando la presentadora aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Sin embargo, este martes Janet Barboza remeció el ambiente luego de revelar que el exintegrante de El gran show intentó seducir a Paula Manzanal previo a su ampay con Melissa. “Yo desconfío un poco de un hombre que un día antes le dice a otra mujer: ‘Mira ya tengo mi pasaporte listo, llévame a Barcelona’, un día antes del ampay”, indicó en América Hoy.

Anthony Aranda elimina todas las fotos con Paula Manzanal de su Instagram

La confesión de la popular ‘Rulitos’ habría generado una pequeña crisis entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, por lo que el bailarín decidió tomar una radical decisión. El coreógrafo borró todas las fotos donde se lucía junto a Paula Manzanal durante su paso por Reinas del show.

Anthony Aranda decidió borrar las fotos donde salía con Paula Manzanal. Foto: captura Instagram

Hasta hace unas horas, la cuenta de Instagram de Aranda contaba con varias instantáneas de sus presentaciones y ensayos con la rubia modelo, pero ahora solo se aprecian capturas de cuando era pareja de Leslie Moscoso y de su actual novia.

Janet Barboza cree que Anthony Aranda solo busca hacerse conocido

Janet Barboza parece tener algún inconveniente con Anthony Aranda, puesto que hace unos días atrás enfiló su carga contra el bailarín. Según la conductora de América Hoy, el joven coreógrafo solo busca hacerse un nombre en el ambiente del espectáculo a través de su relación con Melissa Paredes.

“Siento yo que él, esto que ha hecho con Melissa, ya lo intentó antes con otra figura del medio, y pues esta figura finalmente no le dio cabida, es más, le prohibió que la mencionara. Me deja con la duda y me da a pensar que lo que intentó con esta mujer famosa y guapísima no le ligó, en cambio, con Melissa sí. Pienso que hay un afán de hacerse famoso, popular, etc”, indicó.