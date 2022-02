Andrea San Martín apostó por Perú en el partido contra Ecuador, pero perdió su dinero

Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al contar que decidió iniciar en el mundo de las apuestas deportivas. La figura de televisión se mostró más que emocionada el último 1 de febrero por el partido de Perú ante Ecuador en las clasificatorias al Mundial Qatar 2022 y apostó una fuerte cantidad de dinero a favor de la selección.

“Hoy señores tiene que ganar Perú porque ya hice mi apuestita”, dijo en su cuenta de Instagram y aseguró que estaba muy segura de que la ‘Bicolor’ se quedaría con la victoria.

Andrea San Martín perdió dinero en apuesta

Andrea San Martín mostró a los usuarios que decidió apostar s/ 200, por los que hubiera ganado s/ 338 si Perú se quedaba con la victoria. Sin embargo, el esperado partido culminó en empate y la pareja de Sebastián Lizarzaburu no obtuvo ninguna ganancia.

Andrea San Martín perdió dinero en apuesta. Foto: captura Instagram

¿Andrea San Martín estará en Al fondo hay sitio?

El anuncio del regreso de Al fondo hay sitio a las pantallas de televisión han generado mucha expectativa entre el público, debido a que ya se han confirmado que algunos actores del elenco original volverán para la nueva temporada y también se incluirán nuevos talentos.

En los últimos días trascendió que Andrea San Martín y Nicola Porcella podrían ser los nuevos ‘jales’; sin embargo, esto fue desmentido por Gustavo Bueno (Gilberto Collazos), quien aseguró que solo ingresarán artistas talentosos.

“Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con actores de verdad”, dijo a Infobae.