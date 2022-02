Yo soy: niño imitador de ‘José José’ emocionó al jurado por tremendo parecido con el original

El día de ayer, 31 de enero, se vivieron grandes duelos entre los participantes de Yo soy, grandes batallas. Sin embargo, uno de los momentos más difíciles de la noche fue cuando el jurado tuvo que elegir entre ‘José José’ y ‘Raúl Romero’, quienes dieron lo mejor de sí en el escenario.

Luigi Cruz fue el primer participante en salir al escenario e interpretó el tema “Vamos a darnos un tiempo” del ícono cantante mexicano. Tras su presentación, Jorge Henderson quedó atónito por el talento del joven de 16 años. “La generación del caballero que vemos aquí es realmente impresionante”, expresó el periodista.

Luigi Cruz sorprendió al jurado con su interpretación del cantante José José. Foto: Yo soy/captura

“El talento que tiene él desde el colegio, desde muy pequeño, fue desarrollándolo mediante canciones, poemas y su profesora fue quien lo descubrió para animarlo a que venga a Yo soy kids en 2019″ , explicó Johnny, padre de Luigi Cruz luego de que el presentador Nicolás Galindo le preguntó cómo es que nació la iniciativa de venir al programa.

Intrepretó el tema "Vamos a darnos un tiempo" y emocionó a Jorge Henderson por el parecido con el original. Foto: Yo soy/captura

Después, ingresó ‘Raúl Romero’ interpretado por Jash Sánchez, quien es uno de los consagrados del reality y fue retado por ‘José José’. Cantó el popular tema “Los patos y las patas”. Emocionó al jurado con su desenvolvimiento escénico. “Sabes agarrar las mejores herramientas y explotarlas, y eso es importante para todos los artistas”, le dijo Yiddá Eslava.

Jash Sánchez doble de Raúl Romero cantó el tema "Los patos y las patas". Foto: Yo soy/captura

Hubo un empate entre ‘José José’ y ‘Raúl Romero’

Después, de un largo momento donde cada miembro del jurado halagó el talento de los menores, Karen Schwarz dijo que era momento de la votación. Julián Zucchi tenía que ser el primero en elegir, pero no pudo y terminó dando el voto definitivo al final.

Jorge Henderson y Janick Maceta votaron por ‘José José’, mientras que Yiddá Eslava y Julián Zucchi le dieron el voto a ‘Raúl Romero’; esta respuesta les permitió a los concursantes presentarse una vez más en el programa.

Usuarios aseguran que ‘José José’ debió ganar

Los cibernautas se impresionaron al ver el parecido en el color de voz que tiene Luigi Cruz con el cantante José José y consideraron que él debió ganar el duelo de Yo soy, grandes batallas, por ello no se mostraron de acuerdo con la decisión del jurado, quienes lo tomaron como un empate.

Seguidores de Yo soy se pronunciaron sobre el empate de 'José José' y 'Raúl Romero'. Foto: Yo soy/Youtube

“Esos jurados hasta las patas por favor pongan gente que sabe de música”, “El niño Raúl Romero, muchas muecas no parecidas y a la hora de decir Cua Cua no agitó los brazos como alas del pato; la mamá y jurado lo hacían. No hubo parecido de la voz, no mereció empatar”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del programa.