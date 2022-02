Youtuber Yao Cabrera cayó de un tercer piso y es internado de emergencia

Representantes de Yao Cabrera confirmaron que el youtuber se encuentra en estado grave luego de sufrir un accidente mientras grababa un nuevo video.

El exrepresentante de Yao Cabrera afirmó a un diario internacional: “Se cayó de un tercer piso cuando filmaba un video”. Foto. Instagram

Yao Cabrera sufrió un grave accidente que tiene muy preocupados a sus millones de fanáticos. Según informaron sus representantes a un diario internacional, el youtuber uruguayo cayó desde un tercer piso mientras grababa un video y tuvo que ser internado de emergencia. La figura de redes sociales se encuentra en un grave estado, según difundió La Nación gracias a una comunicación con su abogado Alejandro Cipolla. PUEDES VER Yao Cabrera tuvo intenso careo con el ‘Chino’ Maidana durante conferencia Lo que se sabe del accidente de Yao Cabrera Trascendió que el suceso ocurrió en la propia vivienda de Yao Cabrera, ubicada en la localidad Villa Carlos Paz de Córdoba. El exrepresentante del youtuber afirmó al portal: “Se cayó de un tercer piso cuando filmaba un video”. Aún no se ha publicado el parte médico que corroboraría el estado de salud actual del personaje. Sin embargo, un periodista de nombre Juan Etchegoyen precisó en Twitter que el blogger se desvaneció en un balcón y se encuentra en terapia intensiva. Lo que se sabe del accidente de Yao Cabrera. Foto: captura Twitter El hecho ocurrió en medio de las preparaciones de Yao Cabrera previo a su pelea con el boxeador Chino Maidana, que estaba pactada para el próximo 5 de marzo en Dubái. PUEDES VER Yao Cabrera: descubre todas las polémicas protagonizadas por el youtuber uruguayo ¿Quién es Yao Cabrera? De nombre Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, se hizo conocido en Youtube con el pseudónimo de Yao Cabrera. Nació en Uruguay, pero desde hace varios años reside en Argentina y se dedica a la creación de videos de comedia y de cámaras ocultas. En los últimos años ha estado involucrado en varios sucesos y fue acusado de violencia de género por parte de la también youtuber Caeli. En el 2020 fue detenido junto a otras 32 personas por montar una fiesta clandestina, infringiendo así las medidas adoptadas de aislamiento durante la pandemia. Lo que se sabe del accidente de Yao Cabrera. Foto: Instagram

