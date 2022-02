La felicidad nace de ti: las confesiones de Tina Turner

La cantante Tina Turner, leyenda de la música mundial, acaba de publicar su libro titulado La felicidad nace de ti, en el que hace sorprendentes revelaciones que van desde el desamor que sufrió por parte de su madre desde que era una niña, hasta su intento de suicidio. “Detalles de una vida llena de grandes obstáculos: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades”, se lee en el editorial.

“Me llamaron Anna Mae Bullock y me trajeron al mundo en un sótano sin ventanas relegado a la maternidad de mujeres ‘de color’ en el hospital del condado. Mi madre, Zelma, era cariñosa con mi hermana, pero conmigo era distinta. Yo sabía que nunca me había querido. Esa es una carga pesada para una niña pequeña”, confiesa la artista de 82 años que narra cómo su progenitora la abandonó para irse a la ciudad, por lo que ella acabó viviendo con su abuela, quien al poco tiempo murió.

Cuando cumplió 17 años conoció a Ike Turner, el que se convertiría en su esposo. Era músico y líder de una banda, famoso entonces por su tema Rocket 88. En el libro, Tina cuenta cómo se vio envuelta en ese amor tóxico y machista. “Supuso una interminable sucesión de calvarios. Me cambió el nombre de Anna Mae Bullock por el de Tina Turner al principio de nuestra relación, a pesar de mis protestas”.

La artista revela que Ike le pegaba y maltrataba psicológicamente. “Los labios rotos, los ojos morados, las articulaciones dislocadas y la tortura psicológica se convirtieron en parte de mi día a día”, añade tras advertir que el éxito profesional que comenzaba a asomar para ella intensificó “las inseguridades de Ike y aumentó su consumo de drogas, con lo cual sus accesos violentos se hicieron más frecuentes”.

En La felicidad nace de ti, la cantante comparte un sinfín de experiencias personales sobre los desafíos que enfrentó y los obstáculos que superó gracias a su tenacidad. Foto: AFP

Del suicidio al budismo

Por todo eso, comenzó a padecer de depresión y fue cuando un día quiso matarse. “En 1968, estaba tan deprimida y abatida que no podía pensar con claridad. Una noche, antes de prepararme para salir al escenario, intenté suicidarme tomando 50 pastillas para dormir. Pero cuando desperté, sentí decepción por no haberlo conseguido”, confiesa.

Fue entonces, cuando tocó fondo, que se encontró a sí misma en el budismo. “Si existía justicia en el universo, la positividad largamente anhelada me llegaría algún día”, narra.

En gran parte de La felicidad nace de ti, la intérprete de What’s Love Got to Do With It, comparte un sinfín de experiencias personales con el lector sobre los desafíos que tuvo que enfrentar y los obstáculos que logró superar gracias a su tenacidad. “Rugí, rugí y continué rugiendo hasta que superé todos los retos”, afirma en su libro que además ilustra con fotografías y reflexiones que le han ayudado a salir adelante.