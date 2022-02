Samuel Suarez se burla del “ampay” de Patricio y Luciana en ‘Esto es Habacilar’

El periodista de espectáculos aportó ideas para mejorar el rating del programa.

Samuel Suarez se burla del "ampay" de Patricio y Luciana en 'Esto es Habacilar'. Foto: Composición LR

Luciana Fuster y Patricio Parodi fueron grabados durante el corte comercial de ‘Esto es Habacilar’. La producción captó a los chicos reality durante una escena de amor parecida a las que se hacían en ‘Esto es Guerra’, e incluso se incluyó una demostración de rap, en la que se reprodujo una canción romántica. Luego de mostrar las escenas de ayer, Samuel Suarez indicó que el programa de América Tv tuvo tan solo 11 puntos de rating, puntaje bajo a comparación del estreno en el que sorprendieron a los televidentes con 17 puntos. “Si ni hacer novelitas con ellos les funciona, imagínate ¿qué vamos a esperar? Haz que se peleen y vuelvan a amistarse. Eso da rating” dijo el popular ‘Samu’ a través de su cuenta en Instagram. Asimismo, agregó “Yo le digo a los productores de ‘Esto es Habacilar’ que traigan a Flavia y que hagan un juego de tres”, aconsejando las posibles tácticas que funcionarían en el programa, ya que las actuales no están dando resultados. PUEDE VER: Luciana Fuster y Patricio Parodi son captados juntos en un yate Por otro lado, afirmó que el “ampay” de Patricio y Luciana estaba planeado en la pauta del programa. “No digan que están ahí por su talento. Están ahí por el morbo que generan”, afirmó. Luciana Fuster le pide a Patricio Parodi ser oficializada ‘Esto es Habacilar’ presentó una escena de rap en donde los ‘exguerreritos’ se cantaron al ritmo de la música. Luciana Fuster tuvo duras palabras ante el romance que vive con el ‘Pato’. “Te hice una pregunta, no sé por qué la evitas. Es hora de que lo digas. Es hora de que lo admitas. Me dicen por ahí que yo te tengo loco y que te erizo la piel tan solo cuando te toco”, dijo la modelo emocionando a todo el set. PUEDE VER: Luciana le pide oficializar a Patricio Parodi en batalla de rap: “Apúrate porque a nadie le ruego” “Dinos la verdad o acaso lo olvidaste. En la fiesta de Ale Fuller tú los besos me robaste. Hijito de papá se te subió el ego. Apúrate porque a nadie le ruego”, exclamó Luciana Fuster. Ante esta composición, la producción le reprodujo una canción romántica, Patricio Parodi se acercó a ella y la abrazó delante de todos.

