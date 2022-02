Rebeca Escribens incómoda con Luciana y Patricio: “Andan en arrumacos en las esquinas”

La conductora pidió a Luciana Fuster y Patricio Parodi dejar de ocultar su amor ante cámaras, cuando hay imágenes que prueban su vínculo amoroso.

“Para qué mienten ante la cámara", dijo Rebeca Escribens a los chicos reality. Foto: captura América TV

