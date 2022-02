¿Qué fue de la vida de Ani Rodríguez, la imitadora de Amy Winehouse que nunca pudo ganar Yo soy?

Pese a su aclamado desempeño en televisión, Ani Rodríguez no llegó a alcanzar el primer lugar en ninguno de los formatos en los que participó. Es por ello que muchos se preguntan qué hizo tras su salida de la pantalla chica.

Ani Rodríguez hizo su debut en televisión hace casi una década. Foto: composición/ Instagram

Ani Rodríguez ganó fama en el medio artístico peruano el año 2012 tras su participación en la primera temporada de Yo soy, en la que imitó a Amy Winehouse. Su parecido físico y vocal con la artista británica, hizo que la joven gane cientos de fans alrededor del país. Sin embargo, pese a su gran talento, y luego de haber participado en más de un programa de canto, nunca logró alzar la copa del primer lugar. Hoy te contamos a qué se dedicó la cantante tras su última aparición en la TV. Ani Rodríguez regresó a Latina en Los 4 finalistas Luego de participar en Yo soy, Ani Rodríguez quiso probar suerte esta vez como ella mismo, y no imitando a otra persona. La intérprete llegó al set de Los 4 finalistas el año 2018 y logró quedarse con una silla tras retar a Juan Carlos Fiñó con su versión de "Volveré" de DLG. Ani se posicionó durante varias semanas como una de las favoritas del concurso, junto a Ruby Palomino, Marcela Navarro y Leila Doktorowicz. Ani participó en Yo soy: grandes batallas Nueve años después de su primera aparición en televisión, Ani Rodriguez volvió a participar en el programa de imitación que la hizo famosa. Esta vez con un nuevo formato y un nuevo equipo de jueces, la intérprete buscaba su lugar como una de las consagradas de Yo soy. Si bien consiguió quedarse en el espacio televisivo por un tiempo, el imitador de Marcelo Motta logró destronarla y eliminarla definitivamente de la competencia el pasado 25 de febrero de 2021 tras enfrentarse en un reñido desempate. Continua con su carrera de cantante Ana Rodríguez Sarmiento, más conocida como la Amy Winehouse peruana, no dejó de impulsar su carrera musical una vez terminada su participación en la pantalla chica. La intérprete de 32 años continúa hasta el día de hoy, desde el 2012, realizando presentaciones en diversas ciudades del país imitando a la fallecida cantante inglesa. Ani Rodríguez sigue imitando a Amy Winehouse hasta el día de hoy. Foto: Ani Rodríguez/ Instagram Ani Rodríguez abre escuela de canto Para impartir su conocimiento con otros, la cantante fundó un espacio musical dirigido a niños, jóvenes y adultos que gusten de la música. Escuela de canto con Ani Rod es el nombre de la mencionada escuela que brinda talleres en formato virtual. Ani Rodríguez fundó su propia escuela de música. Foto: Ani Rodríguez/ Instagram

