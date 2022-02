¿Quién es ‘Chevy’, el bailarín captado con Michelle Soifer en su departamento?

El bailarín vinculado a Michelle Soifer tiene relación con la farándula. Trabaja con ella, integra Exporto Brasil y ha salido en programas de TV. Conoce todo sobre él.

‘Chevy’ es bailarín del elenco de Michelle Soifer. Foto: Instagram

Michelle Soifer vuelve a generar polémica debido a que tendría un romance con el bailarín de su elenco Yojhan Escamilo, más conocido como ‘Chevy’. El programa Magaly TV, la firme difundió imágenes del joven ingresando en su auto a la casa de la ex chica reality, en horas de la madrugada y durante varios días. Incluso, en el video se observa que ambos comparten una salida con la familia Soifer. ‘Chevy’: quién es El bailarín que está siendo vinculado a Michelle Soifer se llama Yojhan Escamilo Cartagena. Tiene 25 años de edad. Desde hace tiempo, tiene relación con el mundo de la farándula. Fue parte del grupo masculino los Chicos Tentación, con el modelo Coto Hernández, y ahora, trabaja en Exporto Brasil. En varias ocasiones, ha salido en programas de televisión. Además, es animador de eventos en discotecas y locutor de radio. También, ha incursionado en el deporte, tuvo un paso por las categorías juveniles de Alianza Lima. PUEDES VER Michelle Soifer tras el exitoso estreno de su disco La nena: Transmito con mi voz y mi cuerpo ¿Qué dijo Michelle Soifer sobre ‘Chevy’? La cantante Michelle Soifer fue consultada sobre su posible romance con el bailarín ‘Chevy’. Las cámaras de Magaly TV, la firme la abordaron en la calle y el reportero le hizo las preguntas respectivas. Sin embargo, la exintegrante de Esto es guerra lo negó todo. Según la intérprete de “Bombón asesino”, ella se encuentra soltera, dedicada a su carrera musical y no tiene que hablar de su vida privada. “Estoy trabajando tranquila, haciendo mis cosas”, expresó. Michelle Soifer y ‘Chevy’: ¿cuándo se conocieron? El programa de Magaly Medina indicó que Michelle Soifer y ‘Chevy’ se habrían conocido en los ensayos para el videoclip de la cantante, que se llevaron a cabo en 2021. Recordemos que ahora, la ex chica reality es figura de la disquera Monumental Music, del Callao, con la que ha estrenado sus nuevos temas: “Bye, bye”, “La nena” y “Tempo”. Michelle Soifer y ‘Chevy’. Foto: Instagram

