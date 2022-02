¿Michelle Soifer tiene nueva relación? Bailarín fue grabado ingresando a su departamento

Michelle Soifer habría iniciado una nueva relación con su bailarín Chevy, según evidencian imágenes difundidas por Magaly TV, la firme. El programa de espectáculos presentó diversas grabaciones en las que se ve al profesional ingresando al departamento de la cantante a altas horas de la madrugada.

“Él entra de frente, tiene el control remoto (de la cochera) y entra en este carrito que hemos visto ingresar varias noches”, dijo la conductora Magaly Medina luego de presentar la mencionada nota.

Imágenes de Michelle Soifer y Chevy

En los videos obtenidos por el equipo de Magaly Medina se puede notar la confianza que existe entre Michelle Soifer y el popular Chevy, quien, además de ser bailarín de su elenco, también trabaja como animador de eventos.

Las imágenes muestran que la ex chica reality visitó un centro comercial junto con sus padres, hermanos y quien sería su nueva pareja. Luego de esto fueron captados ingresando al departamento de la popular intérprete y quedándose a dormir.

Esto se repitió al día siguiente, lo que generó las sospechas en torno a un romance.

Michelle Soifer habla de su supuesto romance con bailarín

Las cámaras de Magaly TV, la firme abordaron a Michelle Soifer luego de grabarla junto con su bailarín recientemente. Sin embargo, la cantante aseguró que no se encuentra enamorada y desmintió así haber iniciado una relación con Chevy.

“No (estoy enamorada). Imposible, estoy trabajando tranquila y qué te puedo decir. De mi vida privada no hablo, yo estoy trabajando tranquila. No tengo por qué dar explicaciones de nada, estoy soltera y así me voy a mantener”, expresó.