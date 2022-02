Magaly Medina sobre Rodrigo Cuba y Ale Venturo: “No pudo soportar la soledad”

Magaly Medina regresó a la televisión el lunes 31 de enero por la señal de ATV. La conductora de Magaly TV, la firme comentó los temas del espectáculo que más han sonado en las últimas semanas. En un momento, se refirió a la relación del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba y la empresaria Ale Venturo.

La presentadora opinó que el deportista quedó con falta de afecto tras su separación de Melissa Paredes. Para ella, su romance con Ale Venturo se originó debido a la etapa de soledad que vivió como recién divorciado.

Magaly Medina se refirió a Rodrigo Cuba en la última edición de su programa. Foto: captura de ATV

“El ‘Gato’ podía hacer ‘clic’ con cualquier persona que conociera porque es como un ‘minino’ hambriento de afecto. Cualquiera que le haga así (le sobe la cabeza), que le dé afecto, se lo llevaba”, señaló.

“Siempre me pareció un hombre con una necesidad extraordinaria de afecto, y claro, no pudo soportar la soledad e inmediatamente conectó con alguien que vino a llenar los vacíos emocionales que necesita. No hay que confundir necesidad de estar acompañado con amor ”, expresó Magaly Medina.

Habló sobre Melissa Paredes y Anthony Aranda

También, lanzó una dura crítica sobre Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda, quienes oficializaron su relación a fines de enero en el programa Mujeres al mando.

“En el caso de Melissa, qué le podemos decir, es una chica que sabe lo suyo, hace años que cruza la pista sola. Que no nos venga a vender su romance como uno de cuento de hadas porque no lo es, que no venga a salir orgullosa en televisión de lo que ella hizo porque eso no es para sentirse orgullosa”, sostuvo.

Magaly Medina difundió ampay de Melissa Paredes

Recordemos que fue el programa de Magaly Medina el que difundió el ampay protagonizado por Melissa Paredes y Anthony Aranda. En ese entonces, ambos trabajaban en el reality Reinas del show. Él era su compañero de baile, mientras que ella era la participante principal.