Magaly Medina fue superada por Maricucha en su regreso a la pantalla chica

A pesar del ampay de Michelle Soifer, Magaly Medina no pudo obtener el primer lugar de las preferencias en su horario. Eso sí, la conductora sigue mandando en los espectáculos.

Magaly Medina volvió a las pantallas este 31 de enero tras varias semanas de vacaciones. Foto: ATV/América

Luego de varias semanas de vacaciones recorriendo los principales países de Europa, este lunes 31 de enero Magaly Medina volvió a su programa en ATV. Fiel a su estilo, la conductora pegó la vuelta con una serie de informes reveladores, siendo el ampay de Michelle Soifer con un bailarín el que más llamó la atención. Sin embargo, su vuelta no fue del todo respaldada por el público televidente, ya que el rating no estuvo a su favor. El programa de la presentadora fue superado por la novela de América, Maricucha, que obtuvo casi el doble de puntos de audiencia que la popular ‘Urraca’. Magaly Medina fue superada en su regreso a la televisión Según la cuenta de Twitter, El rating manda, Magaly TV, la firme registró un total de ocho unidades en las mediciones de rating. Por su parte, la nueva teleserie de América TV alcanzó los 18 puntos. Eso sí, Magaly Medina sigue encabezando el rubro de espectáculos. Cabe destacar que el último lunes tuvo menos competencia ya que Amor y Fuego conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González no salió al aire debido a un presunto contagio de COVID-19. Magaly Medina critica a Brunella Horna como conductora de América Hoy Tras la presentación de Brunella Horna como nueva conductora de América hoy, Magaly Medina no dudó en opinar sobre este nuevo ingreso aprovechado para criticar duramente a la rubia. Según la conductora, la empresaria nunca fue una figura televisiva de peso y no entiende el motivo de su elección. “Nunca ha tenido opinión propia. Jamás lo que ha dicho le ha interesado a alguien. No sé por qué la han elegido. Debe ser porque es buen amiga de Ethel (Pozo) porque a ella le encanta meter a sus amigas a trabajar, acuérdense de Natalia Salas”, indicó.

