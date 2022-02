Patricio Parodi ‘cuadra’ a mamá de Yotún por pedir que oficialice a Luciana Fuster

La madre del futbolista Yoshimar Yotún le dijo a Luciana Fuster que “deja que él la bese y no la oficializa”. Patricio Parodi le respondió con un fuerte comentario.

Patricio Parodi y Luciana Fuster vivieron un incómodo momento. Foto: capturas América TV

Patricio Parodi y Luciana Fuster vivieron un incómodo momento en Esto es Habacilar, cuando la mamá del futbolista Yoshimar Yotún les pidió que oficialicen que son pareja por la polémica que generan en los medios. El chico reality le respondió a doña María Julia con un fuerte mensaje y se refirió a su hijo. Recordemos que Patricio Parodi y Luciana Fuster han sido captados besándose y siendo muy cariñosos en varias ocasiones. Incluso, a inicios de este año, viajaron juntos a Miami, donde celebraron sus vacaciones con un romántico paseo por el parque de Disney. En medio de las críticas contra su romance, la mamá de Yotún, quien fue invitada al programa, le recomendó a la joven modelo que aclare su situación sentimental con él. “ Dejas que Patricio te bese y no te oficializa ”, le dijo. PUEDES VER Luciana Fuster y Patricio Parodi fueron captados abrazados en fiesta de Alessandra Fuller La respuesta de Luciana Fuster “¿Qué es para la gente oficializar? Si sí estoy y no lo quiero decir, ¿cuál es el problema? ¿por qué tengo que decirlo? ¿por qué alguien más quiere que lo diga?”, fue la respuesta de Luciana Fuster. “Eres una chica pública, lamentablemente tu vida se queda expuesta”, le dijo doña María Julia. Fue en ese preciso instante, cuando Patricio Parodi quiso intervenir para defenderse. Luciana Fuster. Foto: captura América TV Patricio Parodi se negó a oficializar a Luciana Fuster El integrante de Esto es guerra ‘cuadró' a la progenitora del futbolista peruano. Le recordó que su hijo, Yoshimar Yotún, también es una figura pública, pero tampoco está obligado a contar detalles de su vida amorosa. PUEDES VER Patricio responde a críticas por no oficializar relación con Luciana: “Opinan como si supieran” “Nosotros somos libres de querer responder lo que queramos a las preguntas del público, yo creo que todos acá somos figuras públicas porque trabajamos delante de una cámara, pero cada uno decide lo que se guarda de su vida privada y que quiere exponer”, expresó. “ María Julia, Yotún es una persona pública , muy seguida también por mucha gente que lo quiere y el público quisiera saber muchas cosas de su vida, pero Yotún, imagino como muchos futbolistas, deciden guardar de cierta manera su vida privada ”, señaló el exnovio de Flavia Laos.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa