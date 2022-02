Leonard León despotrica contra su hermana tras ser acusado de violencia doméstica

El cantante se pronunció luego de que su hermana contara episodios de violencia que habría sufrido Karla Tarazona.

Leonard León arremete en contra de Vanessa León luego de sus declaraciones. Foto: composición LR

Indignado. Leonard León responde a la acusación de Vanessa León, quien relató que el cantante golpeó a Karla Tarazona durante el tiempo que fueron pareja, incluso el mismo día de su boda. El popular ‘Leoncito’ salió al frente y emitió fuertes comentarios a través de redes sociales. En su cuenta de Instagram, el cantante no dudó en hacer públicos los problemas íntimos que tenían en su familia. “Siempre fuiste una carga para mis padres, solo les dabas problemas, aceptaste que toda la familia te dio la espalda. Y sí, desde hace años porque mis tíos saben la calaña que eres porque saben todo lo que le has hecho a mi madre. Agradéceles que por más que te adoptaron siempre te tuvieron en cuenta en todo y deberías ser agradecida”, dijo Leonard León. PUEDE VER: Leonard León se defiende de denuncia por violencia familiar [VIDEO] Asimismo, aseguró que Vanessa León le pide dinero a su madre y que no le importa la educación de sus tres hijas. “¿Dónde se ha visto que una mujer de 35 años con tres hijas siga pidiendo plata a una anciana de 80 años? Siempre fue una mantenida. Qué pena por mis sobrinas que ya van como cinco años perdidos que no las haces estudiar. Tienen derecho al estudio”, agregó el cantante de cumbia. Leonard León se indigna ante declaraciones de Vanessa León. Foto: Instagram. Leonard León y las acusaciones de Vanessa León Vanessa León no contuvo más el silencio y decidió revelar los momentos tormentosos que Karla Tarazona vivió junto a Leonard León. El 2 de enero, Vanessa se presentó en el programa de Lady Guillén Dilo fuerte y contó los pasajes de violencia física y psicológica que pasó la conductora de televisión durante tres años. PUEDE VER: Leonard León: Karla Tarazona exige justicia tras denuncia por maltrato de su hermana Asimismo, la hermana de Leonard relató el oscuro episodio que vivió Karla Tarazona el día de su boda con el cantante. “Cuando se estaban por casar, el carro avanzó para irse al local para casarse y por haber avanzado hasta la esquina Leonard ingresó con palabras muy hirientes y le jaló el cabello. Ella estaba con su vestido de novia y nosotros a su lado en la parte de atrás del carro, con mis hijas pequeñas”, dijo Vanessa. Vanessa León declara en contra de Leonard León durante el programa de Lady Guillén. Foto: Panamericana.

