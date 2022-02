Falleció Leire Iribarne del grupo Diabolo Kiwi tras un choque múltiple provocado por un jabalí

La cantante navarra Leire Iribarne era la vocalista y tecladista del grupo que en septiembre del año pasado publicó su segundo disco: Uhin galduak.

Leire Iribarne había formado parte de otros grupos musicales mientras terminaba sus estudios superiores de música. Foto: Diabolo Kiwi/Instagram

Una pérdida musical. La joven cantante del municipio vascofrancés de Lasa Leire Iribarne se encontraba en la autopista A64 francesa, cerca de la localidad de Salies, en dirección a Bayona, cuando de pronto un jabalí se atravesó y provocó un accidente en cadena donde la vocalista de Diabolo Kiwi se llevó la peor parte. Falleció a los 24 años la cantante Leire Iribarne del grupo Diabolo Kiwi. Diabolo Kiwi/Instagram Tenía 24 años cuando ocurrió el trágico suceso, el viernes 28 de enero. Además otras siete personas también resultaron heridas, según detalló el Diario Vasco. Leire Iribarne formó parte del grupo de pop Diabolo Kiwi, que se formó en el 2016 y está compuesto por Julen y Allande Etxeberri y Amaiur Epher. La banda Diabolo Kiwi recientemente estrenó su último disco “Uhin galduak”. Foto: Diabolo Kiwi/Instagram Recientemente, habían publicado su último disco: Uhin galduak. Un trabajo que empezó el año pasado en Mungía, España. El grupo Diabolo Kiwi se encuentra en ascenso buscando el reconocimiento, y fue la oportunidad de Leire Iribarne de salir del anonimato artístico. Aunque, anteriormente, también había formado parte de otras bandas mientras terminaba sus estudios superiores de música. PUEDES VER: Falleció el cantante Diego Verdaguer de 70 años a causa de la COVID-19 El cantante argentino Diego Verdaguer falleció a los 70 años El intérprete de “Volveré” estuvo internado desde el mes de diciembre del año pasado en un hospital de Los Ángeles debido a la COVID-19, sin embargo, no pudo superar al virus. Su familia, amigos y fanáticos mostraron el cariño que le tienen al artista argentino Diego Verdaguer con diferentes mensajes. Muere el cantante Diego Verdaguer a los 70 años por la COVID-19. Foto: captura Twitter “Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia está sumergida en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles”, escribió su esposa, la también baladista Amanda Miguel. La hija del cantautor cubano Pablo Milanés falleció por un problema neurológico La cantante y productora musical Suylén Milanés, de 50 años, estuvo internada en la sala de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de La Habana, luego de ser ingresada de emergencia el 27 de enero por un accidente cerebro vascular, que terminó siendo diagnosticado como irreversible. Suylén Milanés, era una de las tres hijas de Pablo Milanés y Yolanda Benett. Foto: Suylén Milanés/Instagram Falleció el domingo 30 de enero a las 5.20 a. m, según informó la discográfica estatal EGREM (Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales). Lamentablemente, su padre, Pablo Milanés, no podrá viajar a Cuba para el sepelio de Suylén Milanés. “Estamos todos mal, pero juntos: los niños, la tía, Pablo y yo y por la salud de él, que es frágil, no iremos por ahora a La Habana” , señaló la esposa del cantante, Nancy Pérez Rey.

