Kanye West no podrá presentarse en Australia a menos que esté vacunado contra el coronavirus

El rapero Kanye West vuelve a ser el centro de atención en redes sociales después de que el primer ministro de Australia comentara que, para su visita al país, será obligatorio que el intérprete de “Eazy” presente un documento en el que se certifiquen las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, más la de refuerzo.

Según el diario The Sun, el artista está bastante interesado en presentarse en Australia. No obstante, esto no sería posible hasta que se defina si es que realmente cuenta con las vacunas contra el coronavirus. Como se sabe, West no ha dado una respuesta clara sobre si fue inoculado o no.

El rapero tendría problemas para realizar su concierto deseado en Australia. Foto: TMZ

PUEDES VER Pete Davidson habría contratado seguridad tras mensaje de Kanye West en su última canción “Eazy”

¿Qué dijo el primer ministro de Australia sobre la visita del músico?

De acuerdo a una entrevista realizada por el diario Sydney Morning Herald, en la que se le preguntó por la visita planeada del rapero a Australia, el primer ministro Scott Morrison señaló que solo podría realizar su deseado evento si está vacunado.

“Las reglas son que tienes que estar completamente vacunado, son las reglas. Se aplican a todos, como la gente ha visto. No importa quién seas, son las reglas. Sigue las reglas y puedes venir, si no sigues las reglas no puedes”, dijo Morrison.

El primer ministro australiano opinó sobre supuesta visita del rapero. Foto: TMZ

El estado de vacunación de West no está claro. El rapero ha dicho que considera la vacuna como ‘la marca de la bestia’. Además, dijo: “Quieren ponernos chips dentro, quieren hacer todo tipo de cosas para llegar donde podamos”.

Sin embargo, durante una entrevista que le realizaron para el podcast Drink Champs a fines de 2021, señaló que había recibido una dosis y que estaba ‘medio vacunado’.

PUEDES VER Kanye West se dirige a Pete Davidson en su nueva canción Eazy

Kanye West contratará a personas sin hogar para su próximo desfile de modas

Kanye West es un amante de la moda. Según el portal TMZ, el artista se unió con el diseñador David Sabastian, el fundador de la marca de ropa Skid Row Fashion Week. Yeezy, marca de West, trabajará con personas de escasos recursos y hará que desfilen las piezas que ellos mismos confeccionaron.

De acuerdo a lo que informa el portal Consequence, Skid Row Fashion Week es una empresa con el objetivo de “donar una parte de todas las ventas a quienes viven en Skid Row, un vecindario en el centro de Los Ángeles conocido por su gran comunidad de personas sin hogar”.