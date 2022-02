Jennifer Lopez revela estar feliz en su relación con Ben Affleck: “Nunca he estado mejor”

La actriz y cantante Jennifer Lopez habló por primera vez luego de su regreso con Ben Affleck y señaló que, debido a sus anteriores experiencias, tuvo un poco de miedo al volver con el actor.

Jennifer López y Ben Affleck retomaron su relación después de 17 años. Foto: GC Images

Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron a propios y extraños luego de que fueran captados juntos en situaciones bastantes cariñosas durante los últimos meses del 2021. Con el pasar de las semanas, ni la cantante ni el actor decidieron hacer oficial su relación, hasta que la intérprete de “Y el anillo pa cuando” colgó unas fotos en su cuenta de Instagram donde aparece celebrando su cumpleaños y dándole un apasionado beso al ganador del Óscar, lo cual confirmó su regreso. A partir de ahí, ambos comenzaron a ser vistos con mayor frecuencia en salidas a solas o familiares, como aquella vez en la que estuvieron junto a sus respectivos hijos. Ahora, la ‘Diva del Bronx’ decidió hablar por primera vez sobre su vuelta con la estrella de Hollywood tras su complicada ruptura con Alex Rodríguez. PUEDES VER: Jennifer López sorprende con lujoso collar con el nombre de Ben Affleck Jennifer Lopez asegura estar feliz tras volver con Ben Affleck Aprovechando que se encuentra promocionado su nueva película Marry me, que protagonizará junto con Owen Wilson y Maluma, Jennifer Lopez conversó largamente con la revista People. Fue en esa entrevista que la actriz de origen latino afirmó estar feliz luego de darse una nueva oportunidad con Ben Affleck, pero también señaló que ambos tuvieron algo de miedo de hacer oficial su relación. “Nunca he estado mejor. Vivimos la segunda oportunidad de una hermosa historia de amor. En nuestra juventud nos expusimos mucho, éramos ingenuos y ambos pisoteamos lo que teníamos. Ahora somos mayores, más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes momentos de nuestras vidas, ambos tenemos hijos y somos más conscientes de las cosas. Queremos proteger nuestra relación porque es un momento muy hermoso para nosotros”, inició. Jennifer López y Ben Affleck retomaron su relación después de 17 años. Foto: GC Images “Para nosotros es importante cuidar los detalles, sentirnos orgullosos el uno del otro. Yo estoy muy orgullosa de sus decisiones, de cómo ha salido de lo que ha pasado. Hay más respeto, más aprecio, es un amor que celebramos. He dejado de culparme por no haber hecho las cosas de otra manera, cada uno ha hecho lo que ha querido con su vida y ahora, que volvemos a estar juntos, la relación es mucho más privada”, añadió. Ben Affleck y Jennifer López estarían próximos a comprometerse, según amigos de la pareja Es conocido que la relación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez va viento en popa y hasta personas cercanas a su entorno ya hablan de compromiso. Una fuente que conoce a la pareja conversó hace poco con el medio Entertainment tonight y le habría contado que Ben Affleck y Jennifer López estarían próximos a comprometerse.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa