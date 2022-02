Janet Barboza tras regreso de Christian Domínguez: “Me hubiese gustado Austin Palao”

La conductora de América hoy no se mostró muy conforme con la continuidad de Christian Domínguez y señaló que le hubiera gustado el ingreso de un chico soltero.

Janet Barboza y Christian Domínguez seguirán siendo compañeros en América hoy durante todo el 2022. Foto: captura América

América hoy tuvo este martes su segundo programa en lo que va del año y tras la sorpresa de la inclusión de Brunella Horna en la conducción, hoy volvió a causar revuelo, pero con un rostro conocido. Christian Domínguez pegó la vuelta al magazine matutino, hecho que no dejó del todo conforme a una de sus compañeras. Al finalizar la edición de hoy, la República abordó a Janet Barboza, quien ha sido la conductora que ha recibido con menos alegría a la joven empresaria y al cumbiambero. La popular ‘Rulitos’ afirmó que no sabía del regreso de su compañero ya que el productor se guarda bajo siete llaves todas las novedades. PUEDES VER: Ethel Pozo aconseja a Brunella Horna tras ingreso a América hoy: “Que sea ella misma” Janet Barboza quedó inconforme con el regreso de Christian Domínguez Conociendo el estilo irónico de Janet Barboza en América hoy, la conductora indicó que le hubiera gustado el ingreso de un chico soltero a su magazine matutino. La animadora aseguró que, al estar Christian Domínguez comprometido con Pamela Franco, no se podrá bromear de la manera que ella le gusta. “Me hubiera gustado que esté alguien tipo Austin Palao, Mario irivarren... algún chico soltero, que te dé opción para jugar un poquito, chequear. En cambio, Christian, papel quemado ya, está con anillo”, señaló. Janet Barboza asegura que Brunella Horna deberá ganarse su lugar El ingreso de Brunella Horna a América hoy no ha sido bien visto por Janet Barbosa, quien le lanzó diversos comentarios en su primer programa. Sin embargo, la conductora señaló que recién está conociendo a su nueva compañera. “Recién es que la conozco, tú sabes que uno tiene que irse ganado su lugar poco a poco. Vamos a tenerle paciencia”, añadió.

