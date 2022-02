Isabel Acevedo es captada con nuevo galán durante viaje a Tulum

Cámaras de Magaly TV: la firme ampayaron a ‘Chabelita’ besándose con el empresario peruano Rodney Rodríguez en tierras mexicanas. Bailarina no oficializa relación.

'Chabelita' reside en Estados Unidos desde el 2021. Video: Magaly TV: la firme

