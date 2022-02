Hablando huevadas: ¿cuál es el proyecto más ambicioso de Jorge Luna y Ricardo Mendoza para competir con la TV?

Los conductores de Hablando huevadas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, continúan dando de qué hablar. A pesar de la gran popularidad en las redes sociales, el dúo es imparable. Ahora, ambos buscan competir con la televisión peruana y quitarle más audiencia. Se trata de un proyecto ambicioso que sorprenderá a su legión de fans.

Jorge Luna reveló todos los detalles en una entrevista para el canal de YouTube La Habitación de Henry Spencer. El creador de Hablando huevadas contó que, en varias ocasiones, él y su compañero fueron llamados para ser parte de un programa en la televisión, pero los canales rechazaban sus propuestas originales.

¿Por qué no quieren estar en la televisión?

Afirmó que su relación con la televisión “es mala”, debido a que productores les han “hecho perder el tiempo un par de veces, con pilotos”. Además, no estaban de acuerdo con las normas que les imponían.

“Tanto insistieron que dijimos ‘okey, pero con esto y esto’. Nos dijeron que no puedes interferir en el contenido , no puedes estar en el proceso creativo. (...) Lanzamos una propuesta, lo dieron por ganador, les encantó, pero tuvieron dos observaciones: hacerlo de lunes a viernes y dependía de un invitado. Nos daba miedo que nos impongan los invitados”, señaló.

Un nuevo canal, pero más grande que Hablando huevadas

El nuevo proyecto de Jorge Luna y Ricardo Mendoza es un canal por internet , que cuente con la participación de varios yoyutubers, creadores digitales y más. El objetivo es transmitir contenido las 24 horas del día, según indicó el propio comediante de Hablando huevadas.

“Estamos muy felices, tenemos muchas ganas de hacer más cosas. Estamos metidos en proyectos muy grandes y ambicioso. (...) Estamos iniciando un segundo ‘viaje’ que está pronto a salir, tiene que ver con crear un nuevo canal. Nuestra idea es generar una parrilla de contenido todo el día , como en la televisión, porque cada vez menos gente ve tele y más gente está en internet”, expresó.

Explicó cuál será la diferencia con los programas de televisión. “En internet no es muy marcado el hecho de que a los miércoles está Henry, a las siete está Cholo Mena. No es como la televisión , que tú dices ‘me siento y voy a ver’. (Se realizará) Con creadores, talentos nuevos, o gente de tele que quiere dejar la tele o ya no está y así llenar 24 horas de contenido en vivo ”, sostuvo Jorge Luna.

