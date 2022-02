Gunter Rave asegura estar listo para ser padre: “Quiero tener mi hijito o hijita”

A pesar de sus 50 años, Gunter Rave señaló que buscará su primer hijo, aunque no quiso revelar sobre si actualmente se encuentra en una relación sentimental.

Gunter Rave se desempeña como conductor de la edición central de América Noticias. Foto: Instagram

Gunter Rave se ha convertido en uno de los rostros más representativos de la televisión nacional y de América TV. Sus más de dos décadas reporteando en las calles de todo el Perú, incluso en plena pandemia de la COVID-19, han generado que el público televidente lo considere como uno de los mejores hombres de prensa, al punto que en la actualidad es uno de los conductores del principal noticiero del canal de Santa Beatriz. Sin embargo, el periodista ha sabido mantener bajo siete llaves todo lo relacionado con su vida privada, aunque durante una reciente y extensa conversación con su compañera Verónica Linares, reveló algunos detalles inéditos de su vida. Como se recuerda, la conductora inició hace unos meses un canal de YouTube llamado “La Linares”, donde entrevista a diversos personajes del medio televisivo nacional. PUEDES VER: Andrés Wiese se muestra positivo por el encuentro futbolístico entre Perú vs. Ecuador Gunter Rave confiesa que quiere ser padre a sus 50 años Gunter Rave detalló distintos pasajes de su amplia carrera como periodista, pero uno de los detalles que más llamó la atención de su entrevistadora fue acerca de la chance de convertirse en padre. El ahora conductor señaló que se encuentra listo para tener a su primer hijo a pesar de la advertencia de Verónica Linares por sus 50 años de edad. “Ahora sí estoy convencido, quiero tener un hijito o hija, quiero tener. Hay planes, pero hay que conversar, pero sí me gustaría, en verdad”, señaló Rave, pero en todo momento evitó revelar si actualmente cuenta con pareja. Gunter Rave quiere que su hija o hijo crezca con su papá y mamá Gunter Rave no solo no tiene hijos a sus 50 años, sino que además nunca se casó. Pese a ello, el carismático reportero reafirmó su deseo de ser padre y que su hijo o hija pueda crecer con ambos padres. Gunter Rave y Verónica Linares conversando en "La Linares" a través de YouTube. Foto: captura de YouTube “Yo siempre he pensado que, si voy a tener un hijo, casado o no, ese niño tiene que vivir con su papá y con su mamá”, señaló.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa