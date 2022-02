Gisela Valcárcel desea celebrar los tres años de relación entre Christian Domínguez y Pamela Franco

Esta mañana, América hoy reveló una nueva sorpresa al dar a conocer al nuevo colaborador oficial del magazine, Christian Domínguez, quien ya conoce el set. Durante su estadía en el programa, las conductoras se percataron que el cantante llevaba un anillo dorado en su mano derecha.

“¡Tiene anillo, tiene anillo! Está comprometido o está casado. Es decir, no es soltero. Ponchen acá, en primer plano”, comentó Janet Barboza mientras mostraba a la cámara la sortija.

Mientras tanto, Brunella Horna y Ethel Pozo aseguraron que por la forma de anillo significaría que se trata de matrimonio. “Todo puede pasar de diciembre a ahora, de repente se casó. Tiene anillo en la mano derecha, que significa que está casado”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

“Son cosas que vamos a ir desarrollando poco a poco. ¡Hoy juega Perú, que es lo más importante”, fue el único comentario que respondió el intérprete de “Una rosa lo sabe” , sin dar más detalles.

Gisela Valcárcel emocionada por los tres años de Christian y Pamela

El cumbiambero viene dando de que hablar, ya que existe un supuesto récord en el que solo dura tres años de relación; sin embargo, lo desmintió hace un tiempo en América hoy y aseguró que estuvo cuatro años con una de sus parejas.

Por ello, aseguró en 2021 que cuando cumpla tres años con su actual pareja y madre de su hija, Pamela Franco, realizará una gran celebración. Este detalle fue abordado el día de hoy durante una entrevista que el Diario El Popular le realizó a Gisela Válcarcel cuando salía del set de América hoy.

“Ni digas... tiene que pasar los 3 años, ¿no? Tiene que hacer comparsa nacional, Armando, tres dias... corso se tiene que hacer” , dijo la ‘Señito’ al productor del programa Armando Tafur. Asimismo, se mostró feliz por el regreso de Domínguez en el show. “Christian estuvo siempre, es como parte también de la familia”, dijo.

Gisela Valcárcel asegura que su hija Ethel si tiene fotos de su infancia

Durante el segundo programa de la nueva temporada de América hoy, Ethel Pozo volvió a recordar un pasaje de su infancia. Pues, como dijo en veces anteriores, la conductora comentó que en su infancia no tuvo una buena situación económica, no les alcanzó a comprarse una cámara y por ello no tiene fotos de esa época.

Sin embargo, su madre, Gisela Valcárcel, se encontraba en el set y Edson Dávila no desaprovechó la oportunidad para que diera su punto de vista al respecto. “Tienes un montón de fotos, te he tomado en el Parque Canepa, el Parque de las Leyendas y en el nido”, expresó, y con ello desmintió la versión de su hija.