No pierde el tiempo: Gino Pessaressi invitó a salir en vivo a la hermana de Flavia Laos

El conductor de ‘En Boca de Todos’ coqueteó a la hermana de la actriz en vivo y ella no le correspondió.

Gino Pesaressi y Kiara Laos

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa