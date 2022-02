Gianluca Vacchi celebra lujosamente el cumpleaños de Sharon Fonseca

La recuperación de Sharon Foseca tras el contagio por coronavirus también fue un motivo para celebrar.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca celebran juntos el cumpleaños de la modelo. Foto: Instagram

Gianluca Vacchi celebró el cumpleaños número 27 de Sharon Fonseca, su novia venezolana, a quien le regaló flores e, incluso, le contrató un grupo de marichis para animar la noche, La fiesta que organizó Gianluca fue lujosa y privada, rodeada de amigos cercanos. Sin embargo, también celebraron la salud de la modelo, quien se contagió de COVID-19 en las fiestas que celebraron en Año Nuevo. Afortunadamente, la familia se ha recuperado y celebraron el cumpleaños de Sharon a lo grande. PUEDE VER: Multimillonario Gianluca Vacchi baila “Felices los 4″ de Maluma y arrasa en Instagram Para empezar el día, Gianluca Vacchi le regaló un pastel y un hermoso ramo de rosas blancas a su amada. Ambos subieron las fotos de cada momento y no les importó que sus seguidores los vean en pijama. Por la noche, decoraron el hogar de la famosa pareja y organizaron una cena junto a sus familiares y amigos. Para alegrar la noche, contrataron a un grupo de marichis para homenajear a Sharon, ellos tocaron canciones como “Cumpleaños feliz” y “Cielito lindo”, melodías que emocionaron a la modelo y al millonario. Gianluca Vacchi celebra el cumpleaños de su novia Sharon Fonseca. Foto: Instagram. Las fotos de esta celebración fueron subidas a sus cuentas de Instagram, compartiendo los momentos inolvidables con sus miles de seguidores. Sharon estuvo agradecida con este momento especial y lo demostró con constantes gestos cariñosos durante la velada. Ambos intercambiaron varios besos y abrazos, demostrando que estan más enamorados que nunca. Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca A pesar de los 27 años de diferencia, la pareja se encuentra viviendo un amor intenso y lleno de detalles. En octubre del año 2020, Gianluca y Sharon le dieron la bienvenida a su primera hija, protagonizando las portadas de varios medios internacionales. Sin embargo, revelaron que su primogénita nació con el paladar hendido, un hecho que desconcertó a sus seguidores. PUEDE VER: Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca revelan que su hija nació con paladar hendido “Nació con paladar hendido. Inmediatamente, nuestra alma y corazón se fueron con nuestra hija, pero, al mismo tiempo, con la cantidad de familias que han pasado por la misma situación. Tenemos la bendición de contar con un gran equipo médico para nuestra pequeña, ya que, a su debido tiempo, podrán operarla y así ayudarla a llevar una vida completamente normal”, dijo el millonario. Este acontecimiento hizo que la pareja se preocupe por las familias que atraviesan esta situación y decidieron apoyar a las fundaciones que se encargan de ayudar a los niños con esta condición. El modelo presentó oficialmente a su hija Blu en una portada de revista. Foto: captura Instagram.

