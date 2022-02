Gian Marco y su cercanía con Isabel Lascurain

Gian Marco fue un invitado especial en el programa Abre la caja de..., producido por Isabel Lascurain, cantante del grupo Pandora. El video fue publicado el 28 de agosto del año 2021 y, en este programa, el compositor le comenta detalles de su vida, lo que evidenció la confianza y el cariño que ambos se tienen hace muchos años.

Al iniciar el programa, Gian Marco recuerda momentos de su infancia cuando vivía con sus progenitores, así como sus inicios en la música. Relata la vida artística que tuvo su familia por parte materna. Sin embargo, por el lado de su padre, las cosas fueron completamente diferentes. “Mis padres no me inculcaron que tenía que ser músico. Yo era un chico común”, explicó, lo que mostró que su entrada en el mundo musical fue por gusto y descubrimiento propio.

El artista mencionó que su madre fue una pieza importante en el mundo actoral, y que la admiraba demasiado. Durante su niñez, él fue parte de una obra junto a ella; sin embargo, no logró permanecer ahí durante dos semanas porque era algo repetitivo. Asimismo, explica que, a pesar de la trayectoria que su madre tenía, ante sus amigos fue una persona muy sencilla. “Mi madre me inculcó la posibilidad que no sentirme más por tener una madre famosa”, dijo el cantante durante la entrevista.

Isabel Lascurain entrevistó a Gian Marco. Foto: YouTube

En el transcurso de la entrevista, Gian Marco comenta los años en los que tocó en diferentes países, y el sentimiento que le provocaba componer sus canciones. El cantante imaginaba los estadios llenos de gente coreando sus canciones.

El inicio de su carrera artística empezó en un restaurante mientras él estudiaba la carrera de publicidad. Contó, además, que su padre lo fue a ver cada noche, y, al finalizar un show, le dijo “para hacer lo que tu estás haciendo, hay que tener pasta”, porque al cantautor “no lo aplaudía nadie”; sin embargo, él se sentía feliz y seguro de dedicarse a la música.

Gian Marco y el contacto con Pandora

Al finalizar el programa, el compositor y músico peruano reveló que envió correos y cassettes de cinco canciones al grupo Pandora, hasta que le llegó un mensaje de voz en la contestadora de su teléfono: “Hola, Gian Maco, ¿qué tal?, soy Isabel Lascurain, de Pandora”. El cantante se emocionó y ese fue el inicio de su historia amical.

Gian Marco e Isabel señalaron que ambos se conocieron en el año 1997, lo que suma 23 años de amistad. El ganador de tres grammys latinos comentó que eran muy cercanos, porque ambos se juntaban a comer y a realizar más actividades. “Soy feliz por siempre, te adoro con todo mi corazón”, fueron las palabras de Isabel, mientras se abrazaban cariñosamente.