¿Quién es Isabel Lascurain, la cantante que ha sido vinculada sentimentalmente con Gian Marco?

A raíz del destape de una supuesta relación entre Gian Marco e Isabel Lascurain, muchos se han cuestionado sobre la vida de la cantante de Pandora. En esta nota te contamos más sobre Isabel Lascurain.

Isabel Lascurain es una de las vocalistas de Pandora, el cual además está conformado por su hermana María Teresa Lascurain y Fernanda Meade del Valle. Foto: composición/Isabel Lascurain/Instagram

La dupla de artistas conformada por Gian Marco Zignago e Isabel Lascurain habrían iniciado una relación sentimental, de acuerdo a la información brindada por la revista mexicana TV Notas este 1 de febrero. Al respecto, muchos fanáticos del intérprete peruano se han preguntado e interesado más en la vida de Lascurain, puesto que lo único que conocen sobre la figura pública es que integra la reconocida agrupación musical mexicana Pandora. Por ello, aquí te revelamos detalles de su biografía, carrera musical, así como su pasado amoroso y los últimos acontecimientos controversiales en los que se ha visto envuelta en los últimos años. ¿Quién es Isabel Lascurain? La artista originaria de México nació en tierras aztecas un 27 de mayo de 1959. Sus progenitores son Nohemí Arrigunaga y Algfonso Lascurain y Osio y sus cinco hermanos son: Alfonso, Agustí­n, Mimi, Mayte y Gabriela. Desde pequeña se interesó en la música, pues, en su familia, lo artístico siempre estuvo presente. Sus consanguíneos participaban en obras y caridades. Esto hizo que Isabel y Mayte, también integrante de Pandora, participaran en los festivales de su colegio. Isabel Lascurain es una de las vocalistas del grupo femenino Pandora . Foto: Isabel Lascurain/Instagram PUEDES VER: Gian Marco e Isabel Lascurain, de Pandora, tienen una relación, según revista mexicana Su carrera como artista En su adolescencia, Isabel integró un grupo de música llamado “Las Jeans”, el cual estaba integrado por amigas de su escuela, Mayte incluida, con quienes ganó un festival musical. Posteriormente, participaron en eventos sociales como misas, bodas, bautizos, entre otros. Sin embargo, fue recién en 1981 que decidió llevar su carrera musical a un punto más alto. Junto a su hermana Mayte y su amiga Fernanda Meade, decidió conformar el trío Trébol, con el que tuvo la oportunidad de grabar un sencillo titulado “El día que me quieras”. Las cantantes del grupo Pandora tuvieron un problema cuando Fernanda Meade decidió iniciar su carrera en solitario. . Foto: Isabel Lascurain/Instagram Para 1984, el trío firmó un contrato discográfico con EMI Capitol, y así nació el grupo musical Pandora. El nombre de la agrupación fue acuñado por el productor Luis Moyano, que tomó de referencia a la mitología griega, pues Pandora fue la primera mujer en la tierra. En 1984, nació el trío femenino Pandora. Foto: Isabel Lascurain/Instagram Su paso por la TV y radio La artista de 62 años también apareció en la pantalla chica. Como parte de su trabajo en televisión, la intérprete mexicana estuvo al aire por 11 años en la cadena televisora Televisa, liderando el programa Netas divinas y siendo maestra en la primera temporada del espacio televisivo Cantando por un sueño. PUEDES VER: Gian Marco: “Que la gente piense lo que quiera de mí” Así también, fue conductora del programa de radio Isabelmentemusical. Su vida amorosa En lo que al plano amoroso respecta, Isabel Lacurain ha mantenido públicas varias de sus relaciones. Tuvo un romance con el actor José Luis Santander; no obstante, reveló años más tarde, que la relación terminó a causa de una infidelidad. Tiempo más tarde, la artista conoció al empresario taurino José Mauel Álvarez y, tras varios años de relación, contrajeron nupcias el 11 de septiembre de 1998 en Ciudad de México. Isabel Lascurain contrajo matrimonio con el empresario José Manuel Álvarez el 11 de septiembre de 1998. Foto: difusión Divorcio Sin embargo, la convivencia matrimonial no fue color de rosa y, en noviembre del 2020, la integrante de Pandora dio a conocer por medio de un video en sus redes sociales que había tomado la decisión de separarse de su esposo Juan Manuel, tras más de 20 años de casada. Las razón del fin de su matrimonio se habría originado debido a una infidelidad por parte de su entonces pareja. PUEDES VER: Gian Marco sorprende con inesperada respuesta a Tula Rodríguez tras confesión de amor Presunto romance con Gian Marco Tan solo unos meses después de que el artista confirmara que su matrimonio con Claudia Moro, la madre de sus hijos, había terminado, la revista TV Notas de México reveló que el peruano Gian Marco tenía una relación con Isabel Lascurein. Según la fuente mexicana, la pareja de músicos se conoce desde los años 90, luego de que él decidiera darle uno de sus temas musicales al grupo Pandora. Fue ahí donde nació una hermosa amistad. De acuerdo a lo declarado por la amiga de Lascurain al medio extranjero, ambos se acompañaron en el difícil momento de su separación y, tras varias experiencias amenas compartidas, decidieron convertirse en pareja. Isabel Lascurain y Gian Marco son buenos amigos desde hace mucho tiempo. Foto: Isabel Lascurain/Instagram

