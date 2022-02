Gian Marco tiene una relación con Isabel Lascurain, de Pandora, según revista mexicana

¡Un secreto a voces! Gian Marco e Isabel Lascurain son mejores amigos desde hace muchos años, pero habrían dado un segundo paso. Conoce todo lo que se sabe de su relación.

Gian Marco e Isabel Lascurain son mejores amigos. Foto: Instagram

Gian Marco Zignago e Isabel Lascurain, cantante del grupo Pandora, tienen una relación amorosa, según afirmó la revista mexicana TVNotas, en su edición de este martes 1 de febrero. Los artistas son mejores amigos desde hace muchos años, pero tras divorciarse de sus exparejas, habrían decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Su amistad habría pasado a otro nivel para empezar un romance en secreto. El medio mexicano difundió las declaraciones de una amiga cercana a la supuesta pareja. La fuente indica que Isabel Lascurain, de 61 años, y Gian Marco Zignago, de 50, se encuentran muy “emocionados porque han sido muy amigos durante muchos años y ahora intentan algo más, andan como adolescentes ”. PUEDES VER Gian Marco: “Que la gente piense lo que quiera de mí” Además, aclaró que los intérpretes “están dejando que las cosas fluyan por sí mismas, tienen algo muy íntimo”. La cantante de Pandora siempre sintió admiración por el cantautor peruano. “Siempre se le hizo un hombre atractivo, pero obvio respetaba su matrimonio; ya cuando los dos se divorciaron, la vida se encargó de todo”, agregó. Sobre cómo se sentiría Gian Marco por esta nueva etapa con Isabel Lascurain, la amiga respondió: “También está muy emocionado por lo que están viviendo” “Como ellos dicen, no saben si pasará algo más, si será más formal, pero las veces que están juntos, la pasan bomba; son compañeros, amigos, confidentes, y eso es algo bonito. (...) Él vive en Miami y ella aquí en México, pero se visitan seguido y los vemos muy felices , Gian le da mucha paz”, sostuvo. Gian Marco. Foto: Gian Marco/Instagram. PUEDES VER Gian Marco sorprende con inesperada respuesta a Tula Rodríguez tras confesión de amor Isabel Lascurain y Gian Marco están divorciados A finales del 2020, Isabel Lascurain se divorció de su exesposo por una infidelidad. Por su parte, Gian Marco reveló, en octubre de 2021, que ya llevaba bastante tiempo separado de Claudia Moro, con quien mantuvo 25 años de relación. Isabel Lascurain sobre Gian Marco: “Nos queremos, nos amamos mucho” En agosto de 2021, Isabel Lascurain entrevistó a Gian Marco para su canal de YouTube. Ante de presentarlo, la integrante de Pandora expresó el amor que siente por él. “Estoy con uno de los cantautores más importantes de mi vida. Soy su fan número uno. Somos mejores amigos. La vida nos juntó de la una manera preciosa, nos queremos, nos amamos mucho . Hemos estado muy cerca en momentos importantes...”, expresó la artista.

