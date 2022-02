Gian Marco desmiente rumores de relación con Isabel Lascurain: “Es mi hermana de toda la vida”

El cantante Gian Marco finalmente se pronunció sobre un supuesto romance con la integrante de Pandora Isabel Lascurain.

Gian Marco Zignago calificó el rumor sobre relación con Isabel Lascurain de "amarillo como un sol". Foto: composición/Gian Marco/Isabel Lascurain/Instagram

