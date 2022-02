Flavia Laos manda indirecta a Luciana y agradece al público: “Por ustedes estoy donde estoy”

Flavia Laos agradeció el apoyo que recibe de parte de sus fans, pocos días después de que Luciana asegurara que ha triunfado por su talento y no por los seguidores.

Flavia Laos lanza dardo a Luciana

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa