Flavia Laos aclara acercamiento con Austin Palao: “Me gusta como amigo”

La modelo Flavia Laos acudió a En boca de todos para participar de una divertida dinámica, en la que fue consultada sobre el ex chico reality Austin Palao y sus vínculos sentimentales.

Flavia Laos afirma que le gusta el físico de Austin Palao. Foto: composición/Austin Palao/Instagram/captura América TV

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa