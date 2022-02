Ethel Pozo confía en la selección peruana: “Este año nos vamos al Mundial”

La conductora señaló que tiene fe en el equipo de Ricardo Gareca y espera que esté presente en Qatar 2022.

Ethel Pozo confía en la selección y les mandó mensaje de aliento. Imagen: Ethel Pozo/Instagram

