Ethel Pozo aconseja a Brunella Horna tras ingreso a América hoy: “Que sea ella misma”

La hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, se mostró conforme con la presencia de Brunella Horna y señaló que aportará durante la nueva temporada de América hoy.

Brunella Horna será compañera de Ethel Pozo en América hoy durante todo el 2022. Foto: Instagram

América hoy pegó la vuelta a la pantalla chica tras varias semanas de vacaciones y sorprendió a todos sus seguidores al presentar a Brunella Horna como su nueva conductora. La joven empresaria acompañara a Janet Barboza, Edson Dávila y Ethel Pozo durante la actual temporada, aunque no fue del todo bien recibida por la popular ‘Rulitos’. Sin embargo, la pareja de Richard Acuña se ha mostrado muy contenta y con mucha seguridad durante los primeros dos programas de este 2022. Por ello, este martes la hija de Gisela Valcárcel conversó unos minutos con La República y le dejó un mensaje positivo a quien será su nueva compañera. PUEDES VER: Brunella Horna recibe sorpresa de su familia tras presentarse en América hoy Ethel Pozo aconseja a Brunella Horna tras su ingreso a América hoy La conductora de América hoy Ethel Pozo aseguró que Brunella Horna aportará mucho al programa durante el presente año. La presentadora aseguró que la empresaria es una mujer distinta y que sus conocimientos en diversos temas, como en el fútbol, serán de gran aporte. “Que sea ella misma, ella nos aporta, como siempre lo dije, somos tres mujeres distintas, nos aporta muchas cosas desde su ángulo. Por ejemplo, hoy nos sorprendió, sabe mucho de fútbol”, indicó. Ethel Pozo asegura que Brunella Horna se tiene que ganar a Janet Barboza Janet Barboza ha causado polémica durante las primeras ediciones de América hoy al lanzar comentarios irreverentes contra Brunella Horna. A propósito de ello, Ethel Pozo aseguró que todo es parte del show, pero que la rubia deberá ganarse la confianza de su nueva compañera. “Ella (Janet) tiene tantos años en televisión que ella es como es y ya, no va a cambiar. Brunella se la tiene que ganar, así es esto”, precisó.

