Esto es Habacilar no suspende polémico juego acuático pese a que participante casi se ahoga

A pesar de que se vivieron momentos de angustia días atrás por la caída de un joven a la piscina durante Esto es Habacilar, el programa continúa presentando dicho juego a los televidentes.

Esto es habacilar no ha emitido pronunciamiento sobre el incidente.Foto: captura América TV

