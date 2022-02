‘Esto es Habacilar’ no salió al aire y habrán cambios en el horario

‘Esto es Habacilar’ tuvo seis programas hasta ahora, iniciando el mes de febrero sin alguna emisión. Las razones de esta ausencia en América TV se desconocen; sin embargo, la producción del canal decidió reemplazar al show con dos capítulos de ‘La Rosa de Guadalupe’. Los usuarios no tardaron en publicar algunas explicaciones.

A través de la plataforma Twitter, se especuló que el motivo de la ausencia del programa es porque coincidía con el horario del partido Perú vs Ecuador, por la fecha 16 de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Asimismo, se pudo observar un cambio de horario, a partir del miércoles 2 de febrero: ‘Esto es Habacilar’ será visto a partir de las 7.30 p.m., restándole 30 minutos de duración.

El reality cae en rating

Como se recuerda, ‘Esto es Habacilar’ tuvo su estreno al aire con 17 puntos de rating, siendo un resultado favorable a comparación de otros programas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el reality de América TV conducido por Johanna San Miguel y Roger del Águila ha descendido, demostrando que los televidentes no se encuentran satisfechos con el contenido que presentan.

'Esto es Habacilar' baja puntos en rating. Foto: América TV

La producción del programa continúa agregando nuevas escenas en ‘Esto es Habacilar’ sin lograr que la audiencia los respalde y logrando que algunas figuras públicas se burlen de este contenido.

‘Tomate’ Barraza se suma al reality

El día de ayer, lunes 31 de enero, el programa sorprendió a los televidentes anunciando que Carlos ‘Tomate’ Barraza sería el nuevo conductor de ‘Esto es Habacilar’.

El público se emocionó por la presencia del cantante, quien dijo lo siguiente: “Quiero decirles que esta noche no he venido a quitarle el puesto a nadie, he venido a recuperar mi puesto”, mencionó, en referencia al ‘jefe’ del ‘Balcón de los pitucos’, que ahora es Facundo González.