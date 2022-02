Don Omar detiene su concierto porque el público desconocía la letra de su canción

El cantante decidió pasar al siguiente tema al notar que sus fans no se sabían la letra de ‘Ella y yo’

Don Omar detiene su concierto porque el público desconocía la letra de su canción. Foto: Composición LR

Don Omar es uno de los emblemas musicales cuando se habla del reggaeton antiguo. Sus canciones representan a toda una generación y las colaboraciones que tuvo junto a varios artistas de la época son mundialmente conocidas por sus fans. Durante su concierto en Las Vegas, el cantante puertorriqueño se presentó feliz de entonar sus clásicas melodías. Una de todas fue “Ella y yo”, una composición popular que realizó junto a Romeo Santos, exintegrante del grupo Aventura. La reacción del público causó gran sorpresa para el cantante, debido a que no se sabían la canción. El video del concierto se hizo viral en la plataforma de TikTok, y provocó muchas reacciones por parte de los usuarios en la red. PUEDE VER: Don Omar y J Balvin lamentan la muerte del conocido productor Flow La Movie Al principio se escucha la débil participación del público; sin embargo, cuando el intérprete les pide continuar con la canción, se evidencia que sus fans desconocían la letra completa. “¿No que se la sabían, wey?”, dijo Don Omar. El artista no se enojó y decidió darles otra oportunidad, con la que obtuvo el mismo resultado. Para la sorpresa de muchos, los asistentes no reaccionaron. “Romeo Santos, perdónalos donde quiera que estés”, dijo, mientras mencionaba al cantautor estadounidense y daba paso a su siguiente canción, “Salió el sol”. PUEDE VER: Don Omar envía conmovedor mensaje de apoyo a Colombia: “Voy a ti” Don Omar es el primer lugar en listados Billboard El cantante puertorriqueño de música urbana Don Omar comenzó el año 2022 ubicándose en el primer lugar de los listados Latin Rhythm , Latin y Tropical de la Revista Billboard, con la canción “Se menea”, junto al reconocido cantante Nio García. “Le prometí a mis seguidores que iba a traerles buena música y en eso me he enfocado durante los pasados meses. Comenzar el año con el primer lugar nos motiva a seguir trabajando en nuevos temas y colaboraciones. Gracias a Nio por decir que sí a este junte, y porque demostramos que en equipo se logran grandes cosas”, indicó Don Omar. Don Omar alcanza más de 33 millones de visitas en su videoclip "Se menea". Foto: YouTube. Además, el video musical tiene más de 33 millones de visitas en YouTube, son comentarios positivos por parte de sus seguidores.

