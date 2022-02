La vez que Christian Domínguez y la ‘Pantera’ Zegarra casi se agarran a golpes en Combate

Retrocedamos en el tiempo. En el 2013, los diversos realities de competencia se encontraban en uno de sus mejores momentos al ser relativamente un formato nuevo en la televisión; sin embargo, hubo momentos que quedaron marcados, como las peleas entre competidores. Una de las más polémicas ocurrió en Combate entre Christian Domínguez y la ‘Pantera’ Zegarra.

El cumbiambero Christian Domínguez fue por un periodo un chico reality y, en esa época, formó parte de Combate, en donde cumplió el papel de capitán del equipo rojo, mientras que David ‘Pantera’ Zegarra, boxeador profesional, también decidió incursionar en la pantalla chica e ingresó al equipo verde. Ambos parecían ser buenos amigos, incluso hasta cantaron juntos en una secuencia, pero todo cambió con este suceso.

El origen de la pelea entre la ‘Pantera’ Zegarra y Christian Domínguez

Uno de los juegos, llamado Enredados, consistía en que los competidores debían recorrer un circuito de altura, en el que una piscina les esperaba abajo por si caían. En esa oportunidad les tocó el turno a la ‘Pantera’ y a Joshua Ivanoff, al final el punto se lo llevó el equipo rojo.

Ni bien Zegarra salió de la piscina, se vio cómo Christian Domínguez le increpó algo al boxeador y por ello este le propinó un empujón, entonces empezó una acalorada conversación que casi termina en una pelea cuando la ‘Pantera’ le pegó con su casco. Segundos después, Domínguez quiso enfrentarlo, pero sus compañeros los separaron.

Mario Hart defendió a la 'Pantera' Zegarra y aseguró que el que inició la pelea fue Christian Domínguez. Foto: Combate/YouTube

¿Qué respondieron los involucrados?

El conductor Renzo Schuller juntó a los dos equipos y pidió a ‘Pantera’ Zegarra que comente sobre lo sucedido y aseveró que su comportamiento no fue el adecuado porque el programa era visto por niños.

“Es muy simple. Perfecto, me disculpo ante el público, con Christian (Domínguez) no me disculpo porque él también tiene parte de culpa, aquí nos caímos los dos y el error lo tenemos los dos porque Joshua (Ivanoff) me amarró primero y yo por no caerme me agarro de él y nos caemos los dos”, dijo el boxeador.

La 'Pantera' Zegarra compitió con Joshua Ivanoff en el circuito Enredados. Foto: Combate/captura

Después fue el turno del cantante de cumbia. “Yo respeto a la gente, podemos discutir, hablarnos fuerte, pero si el señor va a subir y me va a tocar ya rompió el respeto (...) Aquí nadie te tiene por qué tener miedo (a ‘Pantera’ Zegarra). Yo respeto a la gente que me respeta, punto”, expresó.

El momento exacto cuando la 'Pantera' Zegarra empuja a Christian Domínguez. Foto: Combate/Youtube

Todos los participantes querían opinar, pero Schuller intentó mantener el espacio en calma y le dio la voz al capitán del equipo verde Mario Hart. “Todo empieza con la actitud de Christian al reclamarle directamente a la ‘Pantera’, yo entiendo que Christian es nuevo, pero la forma de reclamar es con usted o los conductores del programa. Encarar a la ‘Pantera’ cuando aún está en la piscina, decirle: ‘Oe, ¿qué te pasa?’, no es la forma”, opinó Hart.

El elenco de Combate del año 2013. Foto: Combate/Youtube

A pesar del diálogo, la situación siguió tensa, por ello, el ‘jefe’ concluyó en que Zegarra fue quien se equivocó en la prueba, mientras que Domínguez cometió un error al reclamarle directamente al boxeador y no a él.

Finalmente, se mandó a corte comercial y así es como este momento quedó registrado como una de las peleas más picantes entre chicos reality de la TV.