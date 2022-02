Brunella Horna recibe sorpresa de su familia tras presentarse en América hoy

Los familiares de Brunella Horna quisieron agasajar a la modelo por el reciente logro que ha conseguido dentro de América Televisión.

Brunella Horna se mostró emocionada con la reunión que le prepararon sus primos. Foto: composición/ Instagram

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa