Brigitte Román, prima de Lapadula, sobre su desempeño futbolístico: “Pone su vida en la cancha”

La cantante y prima del seleccionado peruano Gianluca Lapadula Brigitte Cormán habló del buen rendimiento que tuvo su pariente en el pasado partido contra Colombia, cuando quedó con la nariz torcida.

A Brigitte Román le hubiese gustado ver a la dupla de Gianluca Lapadula y Edison Flores en el partido de hoy ante Ecuador. Foto: composición/Brigitte Román/figusión

La artista peruana Brigitte Román concedió una entrevista a El Popular para hablar sobre Gianluca Lapadula, quien es su familiar. Como se recuerda, el delantero tuvo un fuerte choque con un futbolista colombiano, hecho que provocó una notoria lesión en su nariz. Sin embargo, esta no fue la primera vez que el jugador de Benevento se lastima esa parte de su cuerpo, pues en septiembre del 2021 tuvo un golpe similar en el rostro, lo que desencadenó en una fractura de tabique. A propósito de haber arriesgado su integridad física en favor de la Blanquirroja el último viernes en el partido contra Colombia, en Barranquilla, la cantante Brigitte Román acotó que su primo soporta múltiples golpes con tal de sumar un triunfo a su equipo. Brigitte Román recalca buen desempeño de Lapadula como futbolista Al ser consultada por la valentía demostrada en Lapadula al punto de acabar con el tabique desviado de los golpes que recibió en Barranquilla, la pariente del deportista dijo que él “siempre deja todo en la cancha”, y elogió su esfuerzo y coraje. PUEDES VER: Brigite Román, prima de Gianluca Lapadula, debuta como cantante con “Mala” “Gianluca pelea tanto contra los rivales, que siempre recibe un golpe; pero más allá de lo estético, conociéndolo, él es capaz de jugar con la nariz chueca si es necesario, como ya se vio. Y hasta terminó ensangrentado. Pone su vida en la cancha . Es admirable”, señaló la joven. Gianluca Lapadula sufrió un fuerte golpe ante Colombia. Foto: Instagram Brigitte Román sale en defensa de ‘Orejas’ Flores Asimismo, Román fue cuestionada por las críticas que le llovieron a Edison Flores por su desempeño en los últimos partidos de Perú. “Todos recibimos críticas en algún momento, pero ‘Orejas’ calló bocas, metió un señor gol doblegando a Ospina, y esperemos que nos siga dando esa calidad en los siguientes partidos. No se dejó bajonear por las críticas”, señaló la joven música al periodista. PUEDES VER: Cueva sobre la nariz desviada de Lapadula: “Lo están desfigurando a mi compare” De igual manera, mencionó que confía en la decisión de Gareca de armar un equipo capaz de vencer a Ecuador.

