Bad Bunny: organizador del evento revela que se podrían vender más entradas para el concierto

A pesar del exitoso resultado por la venta masiva de boletos, no se ha planeando venderlos todos por el aforo.

Se podría vender un nuevo lote de entradas para el concierto. Foto: composición/ CNN/ La República

Un fragmento de la última entrevista realizada por Carlos Orozco, junto al organizador del concierto de Bad Bunny, se ha hecho viral en redes sociales. Al parecer, existe una gran posibilidad de que se vendan más boletos para el evento. No obstante, aún no hay una fecha agendada ni dada confirmado por parte de los encargados. PUEDES VER Bad Bunny en Chile: todos los detalles de cómo comprar entradas para el concierto Fanáticos piden segunda fecha de concierto en Lima por no poder conseguir entradas Al agotarse las entradas en menos de dos horas desde que salieron en venta durante el pasado domingo 30 de enero, los seguidores de Bad Bunny se unieron para solicitar que se organice una segunda fecha de concierto. A través de Twitter, sus seguidores dieron vida al hashtag #BadBunnyUnaMásParaLima para solicitar que Bad Bunny realice un segundo show en Lima. PUEDES VER Bad Bunny: ¿cuánto costaba ir a su concierto en Perú cuando no era tan famoso? Por medio de etiquetas y mensajes, los internautas le informaron al artista que podría agendar una nueva fecha para el 14 o 15 de noviembre de este año, días en los que no ofrecerá ningún concierto. Además, hicieron hincapié en que se había dado esta misma situación en Colombia y que la solución que se dio al problema fue la organización de un evento más. Fans piden a Bad Bunny otro concierto en Lima. Foto: captura Twitter “Solo Colombia y Perú agotaron las entradas en menos de 3 horas. En nuestro caso las agotamos en 1 hora o menos, con muchísima gente (incluyéndome) que no consiguió entrada. Llenamos otro estadio con la gente que quiere ir”, escribió un usuario. Otro cibernauta señaló: “Necesitamos una fecha más en Lima como lo hiciste con Colombia”, y “Por favor, abre una segunda fecha en Lima, te llenamos un estadio entero de nuevo, lo prometo”. PUEDES VER Bad Bunny termina en el suelo tras enfrentarse a Brock Lesnar en evento de WWE ¿Cuánto costaba ir al concierto de Bad Bunny en Perú cuando no era tan famoso? En julio de 2017, Bad Bunny cantó en el estadio Gualberto Lizarraga de la Ciudad del Pescador, en el Callao. Este concierto se dio por los 90 años del club de fútbol Sport Boys. “Me acostumbré”, con Arcángel; “Si tu novio te deja sola”, con J Balvin; “Mayores”, con Becky G; “Sensualidad”, con Prince Royce y J Balvin, y “Chambea” eran las canciones más famosas que tenía el artista. La entrada general costó 15 soles. La zona VIP, exclusiva de hinchas del Boys, tuvo un precio de 30 soles. El único box habilitado le costó a diez personas la suma de 1.200 soles, es decir, 120 soles cada uno. Esto sorprendió a sus fanáticos actuales, ya que la entrada más cara para su próximo concierto en Lima costó 680 soles, aproximadamente. Precio de entradas según ubicación. Foto: Teleticket

