Areliz Benel, ‘Shirley’ de Al fondo hay sitio, protagonizará película en México: “Volviendo al ruedo”

La recordada actriz de Al fondo hay sitio Areliz Benel publicó en sus redes sociales el nuevo proyecto artístico internacional en el que se encuentra.

La actriz Areliz Benel será parte de la película "Lotería" dirigida por el cineasta iraní Ali Atshani, quien dirigió cintas como "Paper dream" y "Shark". Foto: Areliz Benel/Instagram

¡Logró la internacionalización! La actriz peruana Areliz Benel, recordada por su personaje de ‘Shirley’ en la miniserie Al fondo hay sitio, se encuentra cumpliendo sus sueños artísticos luego de haber dejado el Perú en el 2018 para aventurarse y buscar nuevas oportunidades en México. Recientemente, publicó en sus redes sociales varias fotografías donde se ven tomas de lo que será la nueva película en la que viene trabajando. “Volviendo al ruedo y siendo feliz por la oportunidad de volver a hacer lo que más amo en el mundo” , escribió en una parte de la descripción. Areliz Benel es una de las protagonistas de la película "Lotería" dirigida por el cineasta iraní Ali Atshani. Foto: Areliz Benel /Instagram Esta nueva producción titulada como “Lotería” fue dirigida por el cineasta iraní Ali Atshani, que cuenta con 20 años de experiencia, y producida por American Brightlight film Productions. La historia se llevó a cabo en CDMX, pero está ambientada en Tijuana. “Mi primera película en México dirigida totalmente en inglés por @aliatshani. En idioma Persa muy pronto @loteria_movie”, continuó Areliz Benel. PUEDES VER: Gustavo Bueno descarta participación de Nicola Porcella y Andrea San Martín en AFHS: Es para actores de verdad ¿De qué tratará la película de la que forma parte Areliz Benel? “La lotería” se basa en la historia de un hombre iraní que tiene el sueño de viajar a Hollywood, y como se cansa del rechazo constante para obtener la visa de Estados Unidos, llega a baja California para cruzar ilegalmente. Tendrá como protagonistas a los actores Borzou Arjmand, Antonio Monroi y Areliz Benel. Aún no se tiene la fecha exacta para el estreno de la cinta. La película fue realizada en Ciudad de México, pero ambientada en Tijuana. Foto: Areliz Benel/Instagram “Está basada en hechos reales de un amigo (del director Ali Atshani), y en un ambiente de la frontera más grande del mundo. Hay un sueño que no se cumple, cosas que se pierden en el camino, pero un aprendizaje muy profundo”, explicó el productor ejecutivo Miguel Salinas para el medio local Reforma. Los protagonistas de "Lotería" serán los actores Borzou Arjmand, Antonio Monroi y Areliz Benel. Foto: Areliz Benel/Instagram Asimismo, reveló que no se grabó en Tijuana debido a la situación del narcotráfico en la zona. “Revisamos la situación, y este tema de los cárteles les llama mucho la atención (a los extranjeros). Por eso cambiamos y nos quedamos aquí (en CDMX) . Hay mucho paisaje semidesértico y pudimos ambientar la frontera”, prosiguió Salinas. PUEDES VER: Magdyel Ugaz conmueve a cibernautas al recordar a los personajes que interpretó como actriz Areliz Benel tuvo una aparición en la serie de Selena Quintanilla La actriz de 33 años, tuvo una corta pero recordada actuación en la serie biográfica del ícono de la música Selena Quintanilla. En el 2018, publicó en sus redes sociales, emocionada, una fotografía donde se le veía personificada como una ‘chola mexicana’. La actriz Areliz Benel tuvo una corta aparición en la serie de Selena Quintanilla. Foto: Areliz Benel/Instagram “Él detrás de cámaras de mi primer pasito en México”, escribió Areliz Benel en su cuenta de Instagram. Sin embargo, también precisó que su papel no fue estable y solo consistió en una corta participación.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa