Andrés Wiese se muestra positivo por el encuentro futbolístico entre Perú vs. Ecuador

“Hoy será un gran día”, escribió el actor Andrés Wiese en sus redes sociales, quien espera que la Blanquirroja sume posibilidades de asistir al Mundial con el resultado del partido de esta noche.

Andrés Wiese es un gran fanático de la selección peruana. Foto: Andrés Wiese/Instagram

