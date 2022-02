Acapulco shore 9x3 EN VIVO GRATIS por MTV: mira aquí el capítulo 3 completo

El capítulo 3 de Acapulco shore se estrena este martes 1 de febrero. Entérate de todos los detalles para que puedas disfrutar del polémico episodio en MTV y Paramount Plus.

En el episodio 3 de Acapulco Shore 9 se verá la llegada de 2 nuevos integrantes a la casa. Foto: composición LR/MTV

Continúan las polémicas en Acapulco shore 9. Este 1 de febrero llega a las pantallas de MTV el nuevo episodio del famoso reality, el cual promete aún más escándalos, fiestas y controversia. Entérate de dónde y cómo ver el episodio estreno EN VIVO y online. En el capítulo 3 del programa se verá la llegada de Boss, quien ha sido catalogado como el ‘sugar daddy’ del shore y ha incomodado a los varones de la casa. Además, también se espera la llegada de Fernanda, una integrante de la temporada 8. PUEDES VER: Acapulco Shore 9x02 por MTV: revive el minuto a minuto del segundo episodio ¿Qué pasó en el capítulo anterior de Acapulco shore 9? El segundo episodio de Acapulco shore 9 fue uno de los más picantes hasta el momento. Además de los ya usuales romances y coqueteos entre los participantes, se suscitó una intensa pelea entre Chile y Diego luego de que el último se apoderara del apodo ‘El Papurri’. Otro de los momentos más importantes fue el de la amistad que se forjó entre Isa y José. Ambos protagonizaron una conversación sincera y sin filtros. El primer beso de la temporada fue el de José y Nati. ¿Quiénes son los integrantes? Los integrantes de Acapulco shore 9 son los siguientes: Karime Pindter

José Rodríguez

Nati Peláez

Santiago Santana

Isa Castro

Alba Zepeda

Jacky Ramírez

Jaylin Castellanos

Carlos Pantoja

Fernanda Moreno

El Chile. Integrantes de Acapulco Shore. Foto: MTV ¿De qué trata Acapulco shore, temporada 9? Acapulco shore 9 es un reality show que transmite la convivencia entre un grupo de amigos durante las 24 horas del día. En los episodios se retratan los conflictos y romances que nacen producto de dicha dinámica, además de los escándalos que los integrantes protagonizan en las lujosas instalaciones del denominado shore. Acapulco shore 9, cap. 3: horario El horario de emisión del episodio 3 de Acapulco shore es el siguiente: Perú: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m. PUEDES VER: ¿Dónde y cómo ver todas las temporadas completas de Acapulco Shore ONLINE? Acapulco shore 9, episodio 3: canal de transmisión La novena temporada del reality Acapulco shore se emite en el canal MTV y también a través de las plataformas Paramount Plus y MTV Play, las cuales ofrecen contenido gratuito por siete días para nuevos usuarios. En Perú, Acapulco Shore 9x03 se podrá ver en los siguientes canales: DirecTV: Canal 264 (SD/HD) y Canal 1264 (HD)

Movistar TV: Canal 602 (SD), Canal 387 (SD), Canal 769 (HD) y Canal 907 (HD)

Claro TV: Canal 80 (SD) y Canal 559 (HD). El reality Acapulco Shore se emite a través de MTV. Foto: MTV ¿Cómo ver MTV EN VIVO? Ver Acapulco shore a través de MTV desde un celular o tablet es muy fácil; solo debes seguir los siguientes pasos: Descargar la aplicación en Google Play o App Store

Ingresar a tu cuenta

Seleccionar los episodios. ¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO? La plataforma Paramount Plus tiene un costo de suscripción de S/ 14,9, con el cual tendrás a disposición todo el contenido del canal, incluidos los nuevos episodios de Acapulco shore 9. Para suscribirte ingresa a este enlace. Acapulco Shore está disponible en Paramount+. Foto. Facebook ¿Dónde ver los capítulos completos de Acapulco shore, temporada 9? Puedes conocer todos los detalles de Acapulco shore 9 a través de LR Espectáculos, donde encontrarás los pormenores de los episodios, así como el minuto a minuto de lo que pasa en el reality de MTV.

