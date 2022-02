Yo soy, Perú tiene talento o El reventonazo: ¿qué programa lideró el rating del sábado?

Latina y América volvieron a protagonizar un duro enfrentamiento por la preferencia del público.

Perú tiene talento lideró la audiencia del último sábado 29 de enero. Foto: Instagram

Todos los sábados por la noche, los principales canales de televisión mantienen una ardua lucha para hacerse con la preferencia de la audiencia. Esta vez, la disputa fue protagonizada por la gran final de Yo soy, grandes batallas internacional, El reventonazo de la Chola y el estreno por todo lo alto de Perú tiene talento. En ese contexto, Latina terminó ganando el duelo gracias al debut de su nuevo espacio y al desenlace de su principal programa concurso que dejó como ganador al imitador de José Feliciano. Sebastián Landa finalmente se coronó como el mejor de todos ganándole al doble de Juan Gabriel, Ronald Hidalgo, quien puso a llorar a dos jurados y hasta el propio Cristian Rivero. PUEDES VER: Perú tiene talento 2022: revive aquí la primera gala del concurso de Latina Perú tiene talento se estrenó liderando la audiencia Luego de algunos años lejos de las pantallas, Perú tiene talento volvió a la televisión de la mano de nuevos rostros en el jurado y en la conducción. Mathías Brivio, Gianella Neyra, Renzo Schüller, Mimy Succar y Ricardo Morán serán los encargados de sacar adelante el programa que tuvo emotivas historias en su primera edición. Esto generó que el nuevo espacio televisivo del canal de Jesús María lidere el rating con un total de 10.8 puntos en toda la capital. Un debut bastante propicio considerando que JB en ATV estaba en el mismo horario compitiendo directamente. Yo soy y El reventonazo de la Chola quedaron en segundo y tercer lugar Pese a que Yo soy, grandes batallas internacional vivió su gran desenlace solo obtuvo el tercer lugar de la audiencia con 8.6 puntos. Por su parte, El reventonazo de la Chola se quedó con la medalla de plata al hacer 9 puntos clavados en la noche del sábado. Como se recuerda, el programa de América no puede contar aún con la presencia de Ernesto Pimentel, quien se encuentra recuperándose de una operación a la cadera.

