Yahaira Plasencia descarta romance con Pancho Rodríguez: “Estoy enfocada en mis cosas”

La salsera puso punto final a los rumores sobre ella y el ex chico reality, y aseguró que, si viaja a Chile, es solo por temas laborales.

Yahaira Plasencia espera que Pancho Rodríguez pueda retornar pronto a Perú y continuar con sus actividades de trabajo. Foto: composición/Yahaira Plasencia/Pancho Rodríguez/Instagram

